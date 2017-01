Nowa moda na Facebooku. Sieci handlowe, firmy i sportowcy podejmują to wyzwanie

Ta akcja na Facebooku jest jak kula śniegowa. Z każdą minutą robi się coraz większa. Kolejnymi wyzwaniami przerzucają się użytkownicy z różnych firm a serwis społecznościowy zalewają zdjęcia z wiadomościami, w których internauci prześcigają się w pomysłach. Wy już też podjęliście wyzwanie?



"Jeżeli pod tym postem pojawi się 1000 like i 1000 komentarzy, to mogę liczyć na..." - tak zaczyna się cała zabawa w wyzwanie na "like" i "komentarz". Użytkownik w ten sposób rzuca rękawicę wybranej firmie, oczekując w zamian promocji, określonych usług, darmowej kolacji, biletów do kina czy zniżki na kurs prawa jazdy.



Wiele firm włączyło się w tę zabawę. Nic dziwnego, taka obecność w mediach społecznościowych to dla nich świetna reklama i sposób na ocieplenie wizerunku.



Potwierdzeniem może być rosnąca liczba firm, które podejmują wyzwania. Salony piękności, studia tatuażu, szkoły nauki jazdy, producenci trumien, a nawet duże sieci handlowe, jak Euro RTV AGD.



Zobaczcie, kto dał się wciągnąć w nową "zabawę" na Facebooku.