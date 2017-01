Ceny paliw na świecie. Ile Polak musi pracować na pełny bak?

W tym roku pora pożegnać niskie ceny na stacjach. Porozumienie państw OPEC, dotyczące ograniczenia wydobycia z pewnością wpłynie na wyczekiwany wzrost notowań surowca, co przełoży się także na podwyżki cen paliw. Czy stać nas będzie na drogie tankowanie?



Na razie sprawdziliśmy, ile przy obecnych cenach paliwa musimy pracować, by zatankować do pełna samochód. Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi serwis Howmuch.net, który przeliczył - na podstawie średniej ceny paliw w poszczególnych państwach z uwzględnieniem pensji minimalnej w danym kraju - ile trzeba pracować, by zarobić na galon paliwa.



W tym zestawieniu Polska wypada nie najgorzej, a przeciętnie nad Wisłą na pełny bak zapracujemy szybciej, niż np. w Estonii, Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech. Jednak już porównanie do naszych zachodnich sąsiadów wypada o wiele gorzej. Niemcy muszą pracować na bak paliwa o połowę krócej niż my.



Zobaczcie, jak to jest być kierowcą pod różnymi szerokościami geograficznymi.