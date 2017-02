Polacy najbardziej zapracowanym narodem świata? W tych krajach pracuje się o wiele ciężej

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Australii przekonują, że człowiek powinien pracować maksymalnie 39 godzin tygodniowo. Przekraczając ten limit, organizm pracownika narażony jest na podwyższone ryzyko poważnych zachorowań.



Szwedzi już od dłuższego czasu eksperymentują ze skróconym czasem pracy, ograniczając zawodowe obowiązki nawet do sześciu godzin dziennie i dając więcej czasu wolnego pracownikom na życie rodzinne i własne zainteresowania.



O takich przywilejach mogą pomarzyć pracownicy z Hongkongu, który jest najbardziej zapracowanym miastem na świecie. Ludzie spędzają tam w pracy 2,6 tys. godz. rocznie, co daje ponad 50 godz. tygodniowo, czyli 10 godzin harówki codziennie. Najbliżej ideału są Francuzi z niespełna 31-godzinnym tygodniem pracy. A Polacy?



Szukając odpowiedzi na pytanie, jak bardzo zapracowanym narodem jesteśmy, sięgnęliśmy do raportu UBS "Price and Earnings", w którym analitycy porównali czas pracy z uwzględnieniem przysługujących dni płatnego urlopu w 71 miastach z całego świata. Zobaczcie sami, jak wypadamy na tle innych.