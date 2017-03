10 najdroższych miast świata. Na którym miejscu Warszawa?

Gdzie najwięcej zapłacimy za bochenek chleba? W którym mieście najdroższej kosztować nas będzie tankowanie samochodu czy pokusa zapalenia papierosa i wypicia lampki wina? Sprawdzić to możemy zaglądając do najnowszego rankingu najdroższych miast świata, opracowanego przez agencję The Economist Intelligence Unit.



W zestawieniu "Worldwide Cost of Living 2017" zostały porównane ceny ponad 400 produktów w 160 kategoriach, takich jak żywność, napoje, ubrania czy kosmetyki. Punktem odniesienia jest Nowy Jork, któremu przyznano 100 pkt., a w badaniu udział biorą 133 miasta z różnych części świata.



W celach porównawczych analitycy EIU obliczyli, ile w najdroższych lokalizacjach zapłacimy za przykładowy koszyk konsumenta, w którym znalazły się chleb, wino i papierosy. Choć to dość osobliwy dobór towarów i skromna część poddanych analizie cen, to jednak daje pewien obraz kosztów życia w poszczególnych lokalizacjach.



Jak na tle najdroższych miast świata wypada Polska? Jak ceny tego "wielkomiejskiego" koszyka przystają do warszawskich realiów? Zobaczcie, sami.