Wydatki partii politycznych w 2016 roku. Tak politycy gospodarują milionami złotych

Kapłan nienawiści i pogardy T. Rydzyk - to kapelan partyjny PiS i przywódca dobrze zorganizowanej sekty udającej chrześcijan w jednym, to jeden z filarów zwycięstwa PiS - trzeba mu zapłacić za usługi. Kaczyński jest zależny od Rydzyka, jeśli popadnie w niełaskę to szybko skończy się jego jednowładztwo w PiS. To za sprawą Rydzyka niejaki A. Macierewicz pupilek zakonnika jest tak mocny i nie do ruszenia w PiS- choćby rozpuścił całą armię do domów to włos mu z głowy nie spadnie. Komu służą Macierewicz i Rydzyk ? - ja tylko pytam. Niebezpieczna sekta zarządza Polską i decyduje o sprawach państwowych najwyższej wagi!

