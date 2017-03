Podwyżki w Biedronce? Wyciekło pismo jednego z dyrektorów

Biedronka ma w planach "zmianę wynagrodzenia pracowników" - zapewnia w listach do związkowców jeden z dyrektorów Jeronimo Martins Polska. Wiadomość wyciekła właśnie do internetu. Wygląda więc na to, że Biedronka planuje odpowiedzieć na ofensywę płacową Lidla. Wojna o pracowników rozgorzała na dobre. "Jesteśmy dumni z tego, że mieliśmy i mamy możliwość oferowania wynagrodzenia istotnie przewyższającego płacę minimalną w Polsce i chcemy pozostać firmą, która stale przyczynia się do wzrostu średniej płacy w Polsce" - napisał do związkowców Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny w Jeronimo Martins Polska. Do jego listu dotarła redakcja "Wiadomości Handlowych".

"(...) naszym celem jest bycie wzorcowym pracodawcą w naszej branży, co także oznacza oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń i innych świadczeń. Potwierdza to fakt, że w 2016 r. podnieśliśmy płace dwukrotnie" - wyjaśnia Sobczyk. Dyrektor w liście podkreśla, że Biedronka w dalszym ciągu będzie zmieniać wynagrodzenia. Choć - jak zauważają Wiadomości Handlowe - w dokumencie ani razu nie pada słowo "podwyżka", to nie ma wątpliwości, że o nią chodzi. Dlaczego? Bo w ostatnim miesiącu w kwestii wynagrodzeń na pozycję lidera wysunął się bezpośredni konkurent dyskontu. Chodzi oczywiście o niemieckiego Lidla.Jako pierwszy w 2017 roku na podwyżki zdecydował się Lidl. W styczniu polski oddział tej sieci poinformował, że od 1 marca pracownicy jego sklepów dostaną na start 2550-3300 zł brutto. Po roku pracy firma gwarantuje im wzrost płacy do 2750-3500 zł brutto, a po dwóch latach do 3000-3800 zł brutto.W tym roku Biedronka pensji jeszcze nie podnosiła. Zdecydowała się na to za to w ubiegłym. W 2016 roku Biedronka podnosiła pensje dwukrotnie . Najpierw w kwietniu kasjerzy zamiast 2000 otrzymali 2250 złotych miesięcznie, a w październiku pracodawca dołożył kolejne 50 złotych. Wygląda więc na to, że portugalska sieć niebawem będzie chciała odrobić dystans do konkurenta.Do gry o pracowników powoli włączają się też inne sieci. W Tesco i Kauflandzie w ostatnich miesiącach również pensje poszły w górę. Tesco płaci pracownikom o minimum rocznym stażu 2110 zł brutto (1536 zł na rękę). Wynagrodzenie obowiązuje od listopada, kiedy sieć zadecydowała o podwyżce o 2 proc. dla stanowisk niekierowniczych i 3,5-procentowej dla najsłabiej zarabiających.Sieć hipermarketów Kaufland poinformowała dwa tygodnie temu, że również od marca na początek daje swoim pracownikom 2600 zł. Po pół roku można liczyć na 100 zł podwyżki, a po roku - kolejną stówkę. Dwuletni staż oznacza z kolei pensję na poziomie 2900 zł brutto.W ostatnich miesiącach niemal wszystkie sieci handlowe podniosły płace swoim pracownikom. A te, które jeszcze tego nie zrobiły, ogłosiły takie plany. Powód? Coraz mniejsze bezrobocie i rosnące wynagrodzenia w całej gospodarce.Jak już pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, to może się odbić na cenach w sklepach. Analitycy Haitong Banku, którzy opublikowali pod koniec stycznia raport dotyczący Jeronimo Martins, twierdzą, że podwyżki dla pracowników to automatycznie wzrost cen. W ten sposób sieci będą próbowały sobie "odbić" poniesione koszty Zdaniem Andrzeja Falińskiego, eksperta rynku handlowe informacje o wzroście marż, czyli cen to jedynie częściowo dobry wniosek. - Nie ma ruchu za darmo w biznesie, a w handlu tym bardziej - twierdzi. - Jednak sprowadzanie tego tylko do marży jest uproszczeniem. Jest wiele innych sposobów na rekompensatę.Wśród nich wymienia m.in. na asortymencie, kosztach wynajmu czy liście zakupowej. - Głupotą byłaby próba obniżenia jakości. Ten numer na pewno nie przejdzie - zastrzega ekspert. - Może się też zdarzyć, że z półek będą spadali mniejsi dostawcy, którzy nie są w stanie zapewnić dobrej ceny.