Spór o świadczenie 500+ w Auchan. Do akcji wkracza minister Rafalska

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia o pilne przeprowadzenie kontroli w Auchan. Pracownicy supermarketów Auchan wysyłali wcześniej w tej sprawie pismo do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Według nich, pracodawca bezprawnie domaga się od nich informacji, czy pobierają pieniądze z rządowego programu "Rodzina 500+".

Sprawa dotyczy także sklepów w podpoznańskich Komornikach i Swadzimiu.Jak podaje resort "sprawa ma związek z doniesieniami o wymaganiu od pracowników składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu Rodzina 500 plus+ pod groźbą zwolnienia z pracy". Minister zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy także o przekazanie raportu z kontroli.Auchan pyta o to pracowników, którzy starają się o świadczenia socjalne. "Nie powinniśmy być o to pytani" - mówi sekretarz NSZZ "Solidarności" w Auchan Polska Jan Dopierała. Podkreśla on, że świadczenie 500+ jest nieopodatkowane, więc nie liczy się do dochodu. Tymczasem Auchan twierdzi, że ma podstawy prawne, by domagać się od pracowników informacji w tej sprawie. Sekretarz NSZZ "Solidarności" w Auchan mówi, że interpretacje prawników są różne, dlatego pracownicy zwrócili się do ministerstwa o rozstrzygnięcie.Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarność" poinformował PAP, że jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe są różne działania, włącznie z akcjami protestacyjnymi. W ocenie "S" 500 plus nie powinno być wliczane do dochodu.Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko zaznaczyła, że nieprawdą jest, że oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu.Jak napisała w komunikacie, Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwróciła uwagę, że "pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny".Według MRPiPS, szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi to przedmiot regulacji zakładowych. Zwrócono uwagę, że dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego 500 plus w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.