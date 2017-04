Związki oburzone propozycją zmian w L4. "To jawna bezczelność"

Propozycja Konfederacji Lewiatan, by pierwsze trzy dni zwolnienia chorobowego były całkowicie bezpłatne, kompletnie nie znalazła zrozumienia u przedstawicieli związków zawodowych. Niektórzy przedstawiciele organizacji pracowniczych nie przebierają w słowach.

- Mamy społeczne przyzwolenie, by załatwić sobie L4 i dokończyć remont mieszkania lub przedłużyć sobie wakacje.

na zasiłki chorobowe idzie dwa razy więcej środków niż wpływa ze składek. W opinii eksperta Konfederacji rozwiązania są dwa i żadne nie jest dobre dla pracowników: albo składki pójdą w górę, albo wydatki na zasiłki zostaną ograniczone. - Można mnie nazywać krwiopijczym przedsiębiorcą, ale dyskusji o składkach nie unikniemy - przekonuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Ta propozycja nie wydaje się sprawiedliwa. W tym układzie za nadużycia zapłaciliby głównie uczciwi. To przecież lekarze mają największy wpływ na wydawanie nieuprawnionych zwolnień. A argument, że w ten sposób z dnia na dzień zlikwidujemy wszystkie nadużycia i patologie nie przekonuje mnie - mówi Stanisław Szwed.

"(...) To oczywiście jawna bezczelność i próba uderzenia w prawa pracownicze. Kapitaliści chcą przesunąć na swoją stronę część wartości wypracowywanej przez pracowników, ale również uderzyć w ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Realne zmniejszenie pensji w przypadku krótkiej choroby doprowadzi do tego, że szczególnie osoby zarabiające najmniej będą przychodzić do pracy chore, co wpłynie na realne i trwałe pogorszenie się stanu zdrowia obywateli" - napisał na strajk.eu Piotr Nowak z Polskiej Lewicy.Jego zdaniem przedsiębiorcy chcą zastraszyć pracowników, by odwieść ich od nieprzychodzenia do pracy, ale pracodawcy też stracą na nowych przepisach. "Pracownik będzie prosił lekarza o dłuższy okres zwolnienia, co paradoksalnie może doprowadzić do zwiększenia absencji" - uważa Piotr Nowak.Rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski powiedział "Gazecie Wyborczej" , że lepiej będzie, jak pracodawcy stworzą takie warunki pracy, aby ludziom chciało się pracować . - Na przykład niech robią wszystko, aby zmniejszać coraz powszechniejszy w miejscach pracy stres. Drugim wyjściem jest wypłacanie specjalnych bonusów za frekwencję. Jeśli ktoś będzie wiedział, że gdy nie pojawi się w pracy, to straci 200-300 zł, to będzie pracował - uważa Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność".Obecnie pracownik na zwolnieniu lekarskim dostaje 80 proc. dniówki, pracodawcy chcą, żeby przez trzy nie dostawał ani złotówki, ale w zamian proponują obniżenie składki na ubezpieczenie chorobowe z 2,45 proc. do 2 proc. Jeśli ktoś zarabia średnią krajową (4635 zł brutto) , dostawałby co miesiąc 18 zł więcej, osoby otrzymujące pensje minimalne (2000 zł brutto) - 9 zł. Lewiatan zainspirował się przepisami, które obowiązują od lat w Czechach. W opinii Jeremiego Mordasewicza to gotowy sposób na zażegnanie kryzysu w ZUS.Krótkoterminowe zwolnienia są w Polsce nagminnie nadużywane. - wyjaśnia Jeremi Mordasewicz. Na dodatek - jego zdaniem - krótkie chorobowe są nie skontrolowania przez ZUS i pracodawców w sytuacji, gdy pracownik ma siedem dni na dostarczenie L4. Z danych ZUS wynika, żeMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że nie zamierza zmieniać obowiązujących przepisów i nie trwają żadne analizy w tym kierunku. - Mówiąc szczerze, wprowadzenie takiego zapisu byłoby bardzo trudne, nawet gdyby miał to być tylko jeden dzień bezpłatny - podkreśla w rozmowie z WP wiceminister pracy Stanisław Szwed.