11 nowych tras z Lotniska Chopina. PLL LOT uruchomi wkrótce połączenia do Los Angeles

W tym roku z warszawskiego Lotniska Chopina przewoźnicy zaoferują pasażerom 11 nowych tras, w tym do Los Angeles, Astany w Kazachstanie i Podgoricy w Czarnogórze - poinformowało lotnisko. Największy port w Polsce szacuje, że w 2017 r. obsłuży 14 mln pasażerów.

Warszawski port, oprócz ruchu rozkładowego, obsługuje także czarterowy, general aviation oraz cargo. W ubiegłym roku z lotniska można było polecieć do 114 regularnych kierunków. W tym roku na ponad 70 trasach będzie operować też co najmniej 15 przewoźników czarterowych.Najwięcej sześć połączeń będzie należało do PLL LOT. Polski przewoźnik pod koniec lutego zaczął latać z Warszawy na centralne lotnisko Kijów-Żuliany na Ukrainie. W kwietniu linia uruchomi dwa połączenia za Atlantyk - 3 kwietnia zainauguruje rejsy do Los Angeles, a 28 lutego loty do Newark w USA. Od maja LOT zacznie latać do Astany w Kazachstanie (8 maja), do Podgoricy w Czarnogórze (13 maja) i do Puli w Chorwacji (14 maja). Te dwa ostatnie połączenia będą wykonywane tylko w sezonie letnim. LOT od marca przejął połączenia na trasie Warszawa-Zielona Góra. Poprzednio trasę tę obsługiwała firma Sprint Air.Pozostałych pięć nowych połączeń uruchomi węgierski Wizz Air. W marcu z Warszawy linia poleci do Billund w Danii (27 marca) i do Santander w Hiszpanii (31 marca). W czerwcu rozpocznie rejsy do Bratysławy i do Lyonu we Francji (oba połączenia 30 czerwca) oraz do Lamezia Terme we Włoszech (2 lipca).Na niektórych połączeniach przewoźnicy zwiększą liczbę oferowanych rejsów. I tak Ryanair zacznie częściej latać z Warszawy do Szczecina, a Wizz Air do Bukaresztu, Wilna, Kijowa-Żuliany i Nicei.- Szacujemy, że w 2017 r. Lotnisko Chopina obsłuży nawet 14 milionów pasażerów, co będzie kolejnym rekordem w historii największego portu lotniczego w Polsce - przekazało w komunikacie lotnisko. W ubiegłym roku port obsłużył 12,8 mln pasażerów.Warszawski port obsługuje ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce. Lotnisko jest głównym portem dla PLL LOT. Oprócz naszego przewoźnika latają tu takie linie, jak m.in. Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Emirates.