Podatkowe wsparcie czytających. Trwają prace nad nową ulgą podatkową

~ przyszła emerytka 2017-03-16 (09:40) 11 minut temu

Durny pomysł jak wiele innych.Kto na tym skorzysta jak tylko młodzi.Młodym 500+ ,teraz ulga na książki w co ze zdrowiem ? Moze by tak odliczyć od podatku rachunki wydane na leczenie czy leki.Ludzie starsi mało że głodowe emerytury to żadnej ulgi jesli nie skończy 75 lat.A potem jeśli dożyje 75 to ulga bo abonamentu RTV nie będzie płacił.Emeryt nie ma kasy by książki kupować.Ale po co przywileje dla emerytów -szybciej odejdą ZUS będzie zadowolony.

