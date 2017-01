Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Kurs dolara wciąż wysoki

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa wieczorem, ale pierwsze konsekwencje wyboru Amerykanów odczuwamy już teraz. Dolar wyraźnie podrożał i raczej nie będzie tańszy, bo prognozy mówią o dalszym osłabieniu polskiej waluty.

Notowania dolara na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy





Przed wyborami prezydenckimi w USA, gdy mało kto zakładał zwycięstwo Donalda Trumpa, amerykańska waluta kosztowała około 3,90 zł. Niespodziewany tryumf republikanina wbrew oczekiwaniom ekspertów nie przyniósł spadków na giełdach i przeceny dolara. Co więcej, przyczynił się do nowych rekordów na Wall Street i silnego umocnienia amerykańskiej waluty.W połowie grudnia kurs wymiany dolara sięgał 4,28 zł, co oznaczało kilkunastoletnie rekordy. I choć ostatnie tygodnie przyniosły lekkie obsunięcie notowań, to dalej są one o blisko prawie 20 gr wyższe niż przed wyborami.Wysoki kurs dolara to dla większości Polaków zła wiadomość. Oznacza bowiem wyższe ceny w sklepach. Szczególnie denerwujące są szybkie podwyżki paliw. To z jednej strony wina drożejącej ropy naftowej na światowych giełdach, a z drugiej umacniającej się amerykańskiej waluty, w której podawane są ceny surowca.To sprawiło, że od listopada ubiegłego roku średnia cena benzyny Pb95 wzrosła na litrze o blisko 30 gr do 4,74 zł. A na tym może się nie skończyć, bo wielokrotnie w ostatnim czasie pojawiały się prognozy mówiące o dobiciu nawet do 5 zł.Problem z drogim dolarem mają też importerzy, czyli przedsiębiorcy sprowadzający towary z zagranicy. Jeśli rozliczają się w amerykańskiej walucie, to za ten sam towar płacą teraz o 20 proc. więcej niż rok temu. W dużej części wyższe koszty przerzucane są na konsumentów, co skutkuje wzrostem cen na sklepowych półkach.Trudno wyliczyć, w jakim stopniu za podwyżki odpowiada umocnienie dolara, ale statystyki dotyczące inflacji nie dają wątpliwości, że ceny z miesiąca na miesiąc są coraz wyższe. Dane GUS wskazują na wzrost inflacji w ciągu miesiąca nawet o 0,7 proc. w grudniu, co jest największą podwyżką od marca 2011 r. Tym samym roczny wskaźnik inflacji wzrósł z zera do 0,8 proc. W ciągu 12 miesięcy zdrożały między innymi żywność (2,7 proc.), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (1 proc.).Również łowcy adrenaliny podróżujący po świecie odczuwają już negatywne konsekwencje słabego złotego względem dolara. Tu również każdorazowe rozliczenia w amerykańskiej walucie są coraz bardziej kosztowne.Podobnych przykładów można wymienić jeszcze wiele, ale też, gdy ktoś traci, są tacy, co zyskują. Wygrana Trumpa i związane z tym konsekwencje na rynkach są korzystne między innymi dla eksporterów, których także w naszym kraju nie brakuje. Skoro importerzy w rok na wymianie kursów stracili 20 proc., to w podobnej skali zyskali sprzedający towary do innych krajów. W tym przypadku jednak przełożenie na sytuację Kowalskiego jest niewielkie. No, chyba że pracuje w takiej firmie, to może liczyć w związku z tym na podwyżkę pensji z rosnących zysków.Polityka nowej administracji powinna wypaść pozytywnie dla gospodarki i dolara. Przynajmniej patrząc przez pryzmat zapowiedzi z kampanii, gdzie była mowa m.in. o obniżaniu podatków i pobudzaniu inwestycji.- Rynek założył, że działania Trumpa będą przypominały agendę Reagana i zapoczątkują boom w gospodarce USA, wywołany zwiększonymi wydatkami fiskalnymi, a także obniżonymi podatkami, zwłaszcza dla firm, co miałoby się przełożyć na wzrost inwestycji - wskazuje John Hardy, strateg rynków walutowych w Saxo Banku.Ekspert zwraca jednak uwagę na wiele różnic między Reaganomics z początku lat 80., a Trumpnomics w 2017 r.- Wtedy zadłużenie publiczne i prywatne odpowiadało połowie obecnego poziomu, a stopy procentowe dopiero zaczynały spadać. A teraz? Stopy znajdują się na rekordowo niskich poziomach, a zadłużenie gospodarki jest największe w historii - podkreśla Hardy.Czeka nas więc nowa jakość, czy Trump okaże się tylko mocny w słowach, a w czynach już niekoniecznie?- Będzie rewolucja w polityce gospodarczej, tylko kwestia na jaką skalę, bo rynek bardzo dużo już wycenił, jeśli chodzi o plany rozluźnienia polityki fiskalnej i rewizji umów handlowych - uważa Grzegorz Ogonek, analityk XTB.Ekspert zwraca jednak uwagę na to, że współpraca z Kongresem może nie iść zupełnie gładko, bo Trumpowi jednak nie podoba się reforma podatkowa republikanów. Poza tym podczas przesłuchania 19 stycznia w senacie wybrany przez Trumpa kandydat na sekretarza skarbu próbował tonować wypowiedzi prezydenta elekta odnośnie do m.in. zbyt dużej siły dolara.- Ta sytuacja rodzi domysły, że otoczenie nowego prezydenta może próbować łagodzić jego radykalne pomysły. Długookresowo widzimy jednak prezydenturę Trumpa jako czynnik prodolarowy, ale jej początek może obfitować w nagłe zwroty akcji na amerykańskiej walucie - ostrzega Ogonek.