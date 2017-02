Program "Rodzina 500+". Ministerstwo myśli o uszczelnianiu. Ewentualne zmiany przed 1 sierpnia

Wygląda, że jednak idą zmiany w programie "Rodzina 500+". - Nie będzie żadnej rewolucji. Kotwice programu zostają takie same. Myślimy jednak o uszczelnieniu systemu - zdradza Wirtualnej Polsce wiceminister Bartosz Marczuk, odpowiedzialny za sztandarowy program PiS.



Zmiany w 500+ przed 1 sierpnia 2017 r.

Co się na pewno nie zmieni?

- Do końca miesiąca przedstawimy całościowy przegląd funkcjonowania świadczeń rodzinnych, w tym programu "Rodzina 500+”. Ale to będą wnioski i rekomendacje, które będzie trzeba poddać pod debatę i w rządzie, i w Radzie Dialogu Społecznego, i u obywateli. To na pewno potrwa - tłumaczy nam Marczuk.Te ostrożne deklaracje nie oznaczają jednak, że zmian nie będzie. - Chcielibyśmy ewentualne zmiany wprowadzić do 1 sierpnia, czyli w przeddzień rozpoczęcia nowego okresu pobierania świadczeń - mówi Wirtualnej Polsce wiceminister.Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie ukrywa, że skupi się tylko na detalach. Doprecyzowana zostanie z pewnością kwestia tak zwanego dochodu utraconego.W tej chwili prawo do świadczenia "500+” ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014. Ale można uwzględniać również tzw. utratę lub uzyskanie dochodu. To chociażby mniejsza pensja w wyniku rozwiązania umowy o pracę i podpisania innej, na gorszych warunkach.I jest tutaj pewna furtka, którą postanowili wykorzystać niektórzy rodzice.- Docierają do nas sygnały, że niektórzy rodzice chcą niejako specjalnie zmniejszyć sobie dochód. Sama obniżka pensji w ramach aneksu do umowy pracy nie jest dochodem utraconym i analogicznie podwyżka też nie jest uzyskaniem dochodu. Ale mamy sytuacje, że jednego dnia ktoś rozwiązuje umowę o pracę, a już kolejnego podpisuje nową. W tym samym miejscu, z tym samym pracodawcą, ale z pensją pozwalającą na pobieranie świadczenia - mówi Bartosz Marczuk.Wystarczy więc drobny formalny wybieg, by mieć uprawnienia do świadczenia. Jak mówi Marczuk, rodzice nie decydują się na ten krok tylko i wyłącznie dla 500+.Dlaczego? Kryterium dochodowe w programie to 800 zł na jednego członka rodziny. A warto dodać, że kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych to obecnie 674 zł. W ramach tych świadczeń można dostać zasiłek rodzinny i różnego rodzaju dodatki. W najbiedniejszych rodzinach spokojnie można z tego uzbierać kolejne 500 zł.- Takie sztuczne zmienianie umów nie jest w zasadzie niczym nowym, to funkcjonowało już od dawna. Właśnie po to, żeby zyskać dodatkowe świadczenia. Mamy jednak jasne sygnały, od ludzi zajmujących się dodatkami, że takie praktyki zdarzają się częściej. A przecież od kiedy jest 500+, to faktycznie ta "premia” za taką działalność jest większa. I widać to po statystykach - mówi Marczuk.Bartosz Marczuk zapewnia, że resort nie będzie ruszał tzw. filarów programu. To znaczy, że na pewno zmianie nie ulegnie warunek dochodowy przy pobieraniu świadczenia na pierwsze dziecko. W tej chwili wynosi 800 zł (1200 zł dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne).Jednocześnie ministerstwo nie chce ruszać pozostałych zasad filarów: pieniądze rodzice będą otrzymywać do 18 roku życia pociechy, na drugie i każde kolejne dziecko nie ma żadnego progu dochodowego. Na dodatek świadczenie z 500+ wciąż będzie nieopodatkowane. Cały raport #rodzina500plus z podziałem na województwa już na naszej www -> https://t.co/v1qxPGUtVK - W tej chwili ciężko mówić o konkretnych rozwiązaniach i propozycjach. Ale można sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, gdy w ustawach pojawią się zapisy o dłuższym czasie okresie pomiędzy jedną umową, a drugą u tego samego pracodawcy. I dopiero wtedy możemy uznać taką sytuację jako utratę dochodu. To w zasadzie wyeliminowałoby ten problem. Proszę jednak pamiętać, że teraz to jednak tylko luźne przemyślenia, a nie konkretne plany w ministerstwie - dodaje Marczuk.Wiceminister przyznaje, że resort nie dopatrzył się na razie większych luk w funkcjonowaniu programu.- Jesteśmy zadowoleni. Wyniki i dane, które do nas wpływają pozwalają myśleć pozytywnie o przyszłości programu - mówi. I chwali się chociażby szacunkami dotyczącymi malejącego ubóstwa wśród dzieci. Jak już pisaliśmy w WP money, program 500+ aż o 94 proc. zmniejsza skrajne ubóstwo wśród dzieci. Liczba ubogich wśród najmłodszych zmniejszy się o nawet pół miliona - wynika z raportu "Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy”. Poza tym resort jest zadowolony z danych dotyczących urodzeń i liczby ciąż w ostatnich miesiącach.- Warto dodać, że nie sprawdziły się przewidywania, że rodziny będą źle wydawać pieniądze z programu. Szeroko dyskutowało się o marnotrawieniu, wydawaniu na alkohol. Tymczasem liczba decyzji o zmianie świadczenia pieniężnego na bon jest minimalna. W skali całego kraju to naprawdę jednostkowe przypadki - wyjaśnia. - Zamiast tego pieniądze trafiają na ferie, wyjazdy z rodziną, kursy, sprzęt szkolny. Wszystko to przecież służy rodzinie i o to nam chodziło - mówi.Wiceminister przekonuje, że wciąż trwają analizy sytuacji w kilkunastu gminach w Polsce, gdzie odsetek pobierających świadczenie jest naprawdę wysoki. - Trwają analizy, sprawdzamy sytuację. Na tym etapie trudno mówić o konkretnych wnioskach. Proszę być spokojnym, wszystko w swoim czasie przedstawimy - zapewnia. O co chodzi? O sytuacje chociażby z gminy Potworów.Dochody na jednego mieszkańca są tu trzy razy niższe niż średnia krajowa, a bezrobocie - znacznie wyższe. Nic dziwnego, że w Potworowie pod Radomiem 500 zł na dziecko dostaje 90 proc. rodzin. Resort rodziny zapowiada, że będzie sprawdzać gminy, gdzie odsetek ten przekracza 70 proc. I jak wynika z zapewnień Marczuka - robi to uważnie.