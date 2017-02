Według bankowców dolar i frank zdrożeją w marcu o prawie 20 groszy

Bankowcy oczekują, że kursy wymiany dolara i franka wobec złotego mocno pójdą w górę w najbliższych tygodniach. Mogą zbliżyć się do kilkuletnich, a nawet kilkunastoletnich rekordów. Stabilizacji można oczekiwać po notowaniach euro.

Tegoroczne notowania dolara i franka





Tegoroczne notowania euro





Na koniec marca za amerykańską walutę możemy zapłacić 4,26 zł, a za szwajcarską 4,23 zł - wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Jeśli sprawdzą się przewidywania ankietowanych ponad stu bankowców, dolar podrożeje o 19 groszy z 4,07 zł obecnie. Na jednym franku szykuje się zaś podwyżka o 18 groszy z 4,05 zł.To oznaczałoby powrót do kursu dolara z połowy grudnia. Przypomnijmy, że wtedy mieliśmy do czynienia z kilkunastoletnimi rekordami. Tak dużo za amerykańską walutę nie płaciliśmy od 2002 roku.W przypadku franka kurs zbliżyłby się do najwyższych poziomów od stycznia 2015 roku, kiedy rynkami wstrząsnęła informacja o tym, że Bank Szwajcarii przestał utrzymywać na stałym poziomie kurs swojej waluty względem euro.To złe prognozy dla importerów towarów, którzy rozliczają się w dolarach. Za miesiąc mogą płacić sporo więcej, co w konsekwencji wpłynie też na podwyżki cen na półkach sklepowych.Z niepokojem w stronę kantorów będą zerkać też frankowicze, których raty w przeliczeniu na złotówki zwiększą się znowu. Zwyżka o 18 groszy oznacza o ponad 4 proc. wyższe miesięczne płatności.Stabilizacji bankowcy oczekują jedynie w przypadku euro, które za miesiąc powinno być na podobnym poziomie co obecnie. Typy wskazują na 4,30 zł. We wtorek po południu kurs wymiany był na poziomie 4,31 zł. To oznacza, że złoty powinien pozostać w relacji do wspólnotowej waluty względnie mocny. Przez prawie 5 ostatnich miesięcy za euro trzeba było zapłacić znacznie więcej. Na początku grudnia kurs przekraczał nawet 4,50 zł.