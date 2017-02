Wniosek o dowód osobisty. W tym roku Polacy wymienią 8 mln dokumentów

8 mln Polaków w tym roku będzie musiało wymienić dowód. 5 mln osób ma dowody z kończącym się terminem ważności, kolejne 3 mln zgubią go lub zniszczą. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominają, że można sobie oszczędzić wycieczki do urzędu i wniosek złożyć przez internet.

Wykopki na #ePUAP czyli jak ułatwić życie 8mln ludzi? 5mln kończy się ważność dowodu. @AnnaStrezynska i testy poprawionego wniosku online pic.twitter.com/cTdSStBj8W -- Karol Manys (@MC_rzecznik) 27 lutego 2017

W kolejnych miesiącach tego roku liczba dokumentów, które tracą ważność kształtuje się następująco (dane w tys.). Marzec - 324 Kwiecień - 239 Maj - 329 Czerwiec - 356 Lipiec - 401 Sierpień - 534 Wrzesień - 601 Październik - 676 Listopad - 552 Grudzień - 435

źródło: MSWiA



Co trzeba zrobić, by szybko wysłać wniosek? Należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl i skierować się do odpowiedniej sekcji. Ze znalezieniem pola dotyczącego wniosków dotyczących nowych dowodów nie powinno być problemu. Już na samej górze strony jest widoczny baner, który każdego przekieruje w odpowiednie miejsce.Do systemu należy się zalogować z wykorzystaniem tzw. Profilu Zaufanego. Taki profil można założyć na dwa sposoby - udać się do najbliższego urzędu i potwierdzić tożsamość lub wykorzystać bankowość elektroniczną. Obecnie możliwość taką oferują swoim klientom banki PKO BP, ING oraz Millennium. Resort cyfryzacji zapewnia, że w najbliższym czasie dołączą kolejne.Później wystarczy już tylko wypełnić wniosek i dołączyć odpowiednie zdjęcie. Ministerstwa podkreślają, że dzięki ePUAP można zaoszczędzić sobie wizyty w urzędzie. De facto to tylko jedna wycieczka do urzędu mniej. Po odbiór dokumentu i tak trzeba udać się osobiście.Działanie nowego systemu sprawdzała sama minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Dowody na ten "test bojowy" pokazał na Twitterze rzecznik resortu Karol Manys.MSWiA, resort Mariusza Błaszczaka przypomina też, że "w Polsce wszyscy dorośli obywatele mają obowiązek posiadania dowodu osobistego. Jeśli upływa ważność dotychczasowego dokumentu obywatel musi zaś złożyć wniosek o wydanie nowego". O upływającym terminie powinniśmy zostać poinformowani listownie.Składanie wniosku o dowód przez sieć nie jest niczym nowym. W ostatnich miesiącach resort cyfryzacji - którego szefem jest Anna Streżyńska - znacznie poprawił proces. Przede wszystkim nie można już wysłać niekompletnego wniosku (zdarzały się takie, gdzie nie było imienia lub miejsca urodzenia). Na dodatek nie można wysłać wniosku bez fotografii. Taki z marszu byłby odrzucony, ale zajęłoby to dużo czasu.W tym roku ponad 8 mln obywateli będzie składać wnioski o nowy dowód osobisty - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 5 mln osób będzie musiało wymienić dokumenty, gdyż skończy im się data ważności. Urzędnicy szacują, że kolejne około 3 mln zgłosi się po nowy dowód ze względu na zgubienie, zniszczenie lub kradzież dokumentu.Z informacji resortu wynika, że w 2018 roku ważność straci kolejne 2,5 mln dokumentów. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji oraz ministerstwo cyfryzacji przypominają, że wniosek o nowy dowód można złożyć przez internet.