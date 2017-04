Ministerstwo FinansÃ³w chce blokowaÄ‡ nielegalne strony. ZaczÄ™Å‚o od... siebie

Spektakularny falstart zaliczyło Ministerstwo Finansów w związku z obowiązującą od kwietnia ustawą hazardową. Nowe prawo co prawda zakłada blokowanie nielegalnych stron internetowych bukmacherów od lipca, ale już przeszło chrzest bojowy. W czwartek wieczorem resort zablokował... swoją własną stronę.

O sprawie poinformował portal niebezpiecznik.pl , który na co dzień zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w internecie.Do redakcji napisał jeden z czytelników, który chciał się rozliczyć z fiskusem. By przekazać jeden procent podatku na cele dobroczynne, potrzebował numeru KRS organizacji pożytku publicznego (OPP)."Zabrałem się za wypełnianie PIT-a przez e-Deklaracje. Jest tam link to wyszukiwarki OPP hostowanej przez Ministerstwo Finansów. Klikam w link, a tam.... "Uwaga! Strona internetowa, z którą podjęto próbę połączenia jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych.” (...) Czyżby OPP przestały być legalne?" - pisze czytelnik.Jeszcze wczoraj wieczorem problem rzeczywiście istniał. Zamiast wyszukiwarki organizacji pożytku publicznego, internauci widzieli poniższy komunikat. Portal niebiezpiecznik.pl sprawę zgłosił resortowi, ale biuro prasowe ministerstwa przekonywało, że wszystko jest w porządku.W piątek rano pozornie wszystko wróciło do normy. Organizacje dobroczynne można już wyszukiwać, ale znajdziemy adnotację "stan na 27 marca". Być może właśnie ze względu na czwartkową awarię zdecydowano się przywrócić mniej aktualną wersję strony.Pomysł blokowania stron internetowych, który zawarty jest w ustawie hazardowej znalazł już zresztą naśladowców. Komisja Nadzoru Finansowego chce bowiem blokować domeny nieuczciwych firm, które zachęcają Polaków do lokowania oszczędności w ryzykownych instrumentach finansowych, służących przede wszystkim do spekulacji na rynku forex. O tym informowaliśmy w czwartek na łamach WP money.