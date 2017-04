500+ na pierwsze dziecko tylko do kryterium dochodowego. Nie będzie zasady "złotówka za złotówkę"

Wystarczy minimalnie przekroczyć kryterium dochodu 800 zł na osobę w rodzinie, by świadczenie 500+ nie przysługiwało w przypadku jedynego lub pierwszego dziecka. Nadzieje na wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" w takim przypadku rozwiewa stanowisko Prokuratury Generalnej przygotowane dla Trybunału Konstytucyjnego, który zajmie się skargą jednej z samotnych matek.

Jak pisze " Dziennik Gazeta Prawna ", odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku od decyzji o odebraniu świadczenia 500+ na pierwsze dziecko złożyła samotna matka, w której przypadku dochód na osobę w rodzinie wyniósł 807,82 zł.Sąd uznał, że odebranie całości świadczenia z powodu tak nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego, może oznaczać naruszenie konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej. WSA uznał, że rozstrzygnięcie tych wątpliwości to rola Trybunału Konstytucyjnego.W opinii prawnej przygotowanej dla TK, Prokuratura Generalna oceniła, że żadne konstytucyjne zasady nie są łamane w przypadku świadczenia 500+, a wprowadzenie kryterium dochodowego wynika z racjonalizacji wydatków budżetu państwa.- Proponowane w tej ustawie rozwiązania mają zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej ich liczby - pisze Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.PG uznała też, że rozstrzyganie, czy w przypadku programu 500+ powinna być wprowadzona zasada "złotówka za złotówkę", nie leży w kompetencji TK. Zasada ta obowiązuje w zasiłkach rodzinnych i polega na tym, że świadczenie jest obniżane o tyle, o ile wynosi kwota przekroczenia kryterium dochodowego.Program 500+ polega na wypłacaniu świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia w wysokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie jest jednak przyznawane już na pierwsze lub jedyne dziecko. Warunkiem jest dochód na członka rodziny, który nie przekracza 800 złotych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych jest to 1200 zł.