Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse Białystok, + 1 fotowoltaika Informacja prasowa Wczoraj, 20-07-2021 10:09 Informacja prasowa 10 najlepszych firm fotowoltaicznych w Białymstoku Coraz więcej właścicieli małych i dużych gospodarstw decyduje się zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Oprócz dużych oszczędności, fotowoltaika przynosi też realne zyski. Coraz częściej po moduły słoneczne sięgają rolnicy oraz duże przedsiębiorstwa, dla których rachunki za prąd stanowią spory wydatek. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty zużycia prądu aż o 95%, a nawet sprzedawać go do sieci energetycznej. Rozkwitający rynek fotowoltaiki zalewa nas ofertami nowo powstałych firm na równi z tymi doświadczonymi w branży. Dlatego zanim zdecydujemy się skorzystać z usług konkretnej firmy, przyjrzyjmy się, która z nich spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Oto zestawienie 10 wyróżniających się w tej dziedzinie przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Share 10 najlepszych firm fotowoltaicznych w Białymstoku Źródło: materiały partnera Energy Development Swoją siedzibę w samym sercu Białegostoku ma firma Energy Development, działająca na rynku budowlanym od 27 lat. W ciągu ostatnich 7 lat przedsiębiorcy postawili na montaż instalacji fotowoltaicznych. Przez ten czas założyli tysiące paneli słonecznych, korzystając z własnych ekip wykonawczych. Oprócz profesjonalnego montażu, możemy najpierw liczyć na darmową wycenę kosztów założenia fotowoltaiki oraz pomoc w otrzymaniu dofinansowania. Firma zatrudnia fachowych konsultantów, którzy doradzą nam odpowiedni dla naszych potrzeb program dotacji i odpowiedzą na najbardziej dociekliwe pytania. Zajmą się także załatwieniem wszelkich formalności oraz przygotowaniem dokumentacji. Bez znaczenia, czy zgłaszamy się jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo czy rolnik, doradcy wybiorą dla nas optymalną ofertę. Po zdecydowaniu się na skorzystanie z usług Energy Development, możemy być pewni zamontowania wysokiej jakości sprzętu od cenionych producentów. Ponieważ firma od trzech lat działa również jako hurtownia fotowoltaiczna, ma stały dostęp do najlepszych komponentów. Instalacja fotowoltaiczna to z założenia inwestycja na lata, dlatego trwałość i niezawodność oferowanych przez firmę paneli słonecznych powinna przekonać najbardziej niezdecydowanych. Sam montaż zamyka się zwykle w czasie kilku dni, po których możemy cieszyć się własnym źródłem energii. Zobacz więcej na: www.energydevelopment.pl materiały partnera Energy Development Źródło: materiały partnera Smart Energy Smart Energy to firma zlokalizowana w Grajewie, która działa zarówno na terenie województwa podlaskiego, jak i warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Szczególnie wyróżnia się białostocki oddział firmy, który prężnie rozwija wachlarz usług fotowoltaicznych i tworzy szeroką bazę rekomendujących w swojej okolicy. Jednak bez względu na to, skąd dzwonimy, możemy polegać na sprawdzonych, wykwalifikowanych konsultantach. Bez problemu załatwią za nas wszystkie formalności związane z dotacjami i zgłoszeniem instalacji do Zakładu Energetycznego. Firma współpracuje ze znanymi instytucjami finansowymi, dzięki czemu możemy przebierać w formach dofinansowania. Doradcy dobiorą też odpowiednią dla nas ofertę z szerokiej gamy wysokiej klasy urządzeń i stworzą projekt na miarę naszych potrzeb. To zaledwie początek! O najwyższy standard realizacji dbają sami właściciele przedsiębiorstwa. Dzięki swojemu wykształceniu technicznemu i ogromnemu doświadczeniu w montażu rozwiązań technicznych mogą dostarczać nam pewne, bezpieczne instalacje. Sprawnie działające, rzetelne ekipy monterskie pracujące dla firmy Smart Energy zasłużyły w tym roku na nagrodę Najlepsi 2021 portalu Oferteo.pl za pozytywne opinie klientów. Szybki montaż to nie koniec – dzięki wieloletniej gwarancji na oferowane moduły słoneczne i wysokiej klasy sprzęt, potrzeba serwisowania jest niemalże zbędna. Firma pozwala nam w krótkim czasie zacząć oszczędzać i nie przejmować się podwyżkami cen prądu. Dzięki podłączeniu całej instalacji do aplikacji, możemy za pomocą smartfonów od pierwszego dnia obserwować zyski energii oraz oszczędności w naszym portfelu. Zobacz więcej na: www.smartenergy.eco materiały partnera Smart Energy Źródło: materiały partnera Wschodnia Energia Następna firma o mocnej pozycji w branży, o której świadczą wszystkie zrealizowane projekty. Tak jak wcześniejsze pozycje, Wschodnia Energia stawia na bezpieczeństwo (ochronę przepięciowa oraz odgromową instalacji) i solidny montaż dopasowany do typu powierzchni. Doradca przygotuje dla nas projekt i dokumentację powykonawczą, pomoże też rozliczyć grant z gminą. Profesjonalni konsultanci znają odpowiedź na każde nasze pytanie dotyczące fotowoltaiki. Gdy zapadnie już decyzja o skorzystaniu z usług Wschodniej Energii, klient może być pewny, że instalacja zostanie fachowo i terminowo zamontowana. Późniejszy serwis, choć mało prawdopodobny ze względu na niską awaryjność używanych komponentów, też jest wliczony w gwarancję modułów słonecznych. Mimo wysokiej jakości, cena instalacji jest na przyzwoitym poziomie. Wydajność oraz niezawodność paneli słonecznych instalowanych przez Wschodnią Energię pozwala szybko cieszyć się zwrotem kosztów i czerpaniem darmowego prądu z naszej mikroelektrowni. Firma staje się też liderem montażu pomp ciepła, instalując produkty renomowanych wytwórców m.in. Panasonic, Nibe. Nowoczesne podejście i chęć rozwoju Wschodniej Energii przybliżają nas do najbardziej energooszczędnej formy ogrzewania naszej posiadłości. Zobacz więcej na: www.wschodniaenergia.pl materiały partnera Wschodnia Energia Źródło: materiały partnera Energyeco Białostocka firma oferująca kompleksowe usługi, zaczynając od darmowego audytu fotowoltaicznego aż po instalację i serwis. Energyeco skupia się na promowaniu odnawialnych źródeł energii. W swojej ofercie oprócz instalacji fotowoltaicznych ma także ładowarki do samochodów elektrycznych, ekologiczne piece i pompy ciepła oraz magazyny energii. Te ostatnie pozwalają korzystać z prądu daleko od cywilizacji i linii energetycznych, akumulując dostarczaną im z modułów słonecznych energię. To przedsiębiorstwo nastawione na nowoczesne rozwiązania, przyjazne dla środowiska. MS Systemy Z siedzibą w stolicy Podlasia, MS Systemy działa na terenie całej północno-wschodniej Polski. Stosunkowo młoda na rynku, firma oferuje swoim klientom pełną obsługę – od bezpłatnego kosztorysu i projektu po instalację oraz serwis fotowoltaiki. Firma pomaga również w zdobyciu dofinansowania z programu rządowego „Mój Prąd”. Renomowany sprzęt ma gwarancję od 10 do 25 lat. Dostaniemy także przewidywany czas zwrotu inwestycji. W dogodnym dla nas terminie fachowcy zrealizują nasze marzenie o samowystarczalnym źródle energii. EraSun To firma działająca dopiero od 6 lat, ale za to na terenie całego kraju. Główne grono kupujących pochodzi z Warszawy. Mają w swojej ofercie rozwiązania dla indywidualnych odbiorców, rolników i przedsiębiorstw. Na każdego klienta czeka darmowy audyt, a ich strona internetowa w przystępny sposób przedstawia tajniki działania fotowoltaiki. Firma współpracuje z największymi producentami z USA, Azji i Europy, co gwarantuje długie lata gwarancji na urządzenia. Kompetentni fachowcy od wyceny, montażu i konfiguracji sprzętu. Solpax Kolejna solidna firma z Białegostoku, wśród konkurencji wyróżniająca się pasją do odnawialnych źródeł energii. Eksperci sprawnie załatwią za nas odpowiednie pomiary, wizualizację oraz sprawy urzędowe. Za tą firmą przemawia duże doświadczenie w branży i wysokie kwalifikacje pracowników. Możemy liczyć z ich strony na rzetelny montaż oraz na doradztwo na każdym etapie współpracy. Na stronie Solpaxu znajdziemy bloga firmy, a na nim obszerne odpowiedzi na szereg pytań, np. jak rozliczyć się z siecią energetyczną za oddaną energię czy też jak pochmurna pogoda wpływa na efektywność pracy instalacji fotowoltaicznych. Agrosolar Uzupełniając prosty formularz na stronie agrosolar.pl, możemy liczyć na szybką odpowiedź, darmowy projekt oraz na podpowiedzi co do sposobów finansowania. Na swojej witrynie firma pokazuje wszystkie zrealizowane projekty. Gwarantują również demontaż instalacji i zwrot kosztów, jeśli nie spełnia oczekiwań klientów. Sam montaż może zamknąć się nawet w ciągu jednego dnia, dzięki profesjonalnej ekipie instalatorów. Warto wiedzieć, że firma dzierżawi lub skupuje grunty pod farmy fotowoltaiczne, pomagając tym samym środowisku i właścicielom gruntów. Sungrant To firma skupiająca się na przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach dla domu. Oprócz instalacji fotowoltaicznych mają w swojej ofercie również pompy ciepła, hybrydowe systemy grzewcze oraz instalacje sanitarne. Liczba referencji dostępnych na stronie podpowiada, że do montażu modułów słonecznych podchodzą fachowo i wprawnie. Wstępne konsultacje pozwalają dokonać oceny efektywności wybranej przez nas oferty, umożliwiają także pozyskanie dofinansowania dzięki współpracy Sungrantu z bankami. Firma oferuje wszystko, co dobre w branży - od indywidualnego projektu przez dokładną instalację aż po serwis 24/7. Elsolar Zakład działający głównie na terenie województwa podlaskiego, chociaż nie ograniczają się i możliwe jest zamówienie instalacji fotowoltaicznych z każdej części kraju. Koncentrują się na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz na kompleksowej obsłudze klientów prywatnych oraz firm. Wszystkie formalności czy starania o dotację załatwią za nas. Wstępne konsultacje do niczego nas nie obligują, a jeśli optymalna dla nas propozycja nam odpowiada, cały montaż może zakończyć się już w jeden dzień. To lider w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, który w 1996 roku wykonał Elektrownię Wodną Siemianówka, a od tamtej pory zajmuje się budową farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Pośród mnóstwa początkujących firm korzystających z fotowoltaicznego boomu, wymienione powyżej powinni przekonać nas do siebie profesjonalizmem i sporym doświadczeniem. Dzięki nim będziemy mogli być spokojni, że nasza inwestycja się zwróci, a wysokiej jakości komponenty nie zawiodą nas przez co najmniej 20 lat. Solidne podlaskie firmy fotowoltaiczne oferują nam niezależność od podwyżek cen prądu, podniesienie wartości nieruchomości oraz zupełny brak zatruwania środowiska przez dwutlenek węgla. Zwykle inwestycja zwraca się po około 6 latach, co biorąc pod uwagę żywotność instalacji jest dość krótkim okresem, po którym możemy cieszyć się całkiem darmowym prądem. Warto na stronie każdego przedsiębiorstwa zapoznać się z realizacjami i referencjami, których świeże na rynku firmy nie będą jeszcze miały. W trakcie rozmowy czy konsultacji też bez trudu rozpoznamy, że pracownicy firm podanych w rankingu znają się na fotowoltaice nie od dziś. Dlatego nie zastanawiajmy się już dłużej, wybór jest prosty - jeden z dziesięciu ekspertów na rynku gwarantujących modernizację naszego gospodarstwa. Informacja prasowa