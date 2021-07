WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse instalacje fotowoltaiczne + 1 Lublin Informacja prasowa Dzisiaj, 12-07-2021 16:44 Informacja prasowa 10 najlepszych firm fotowoltaicznych w Lublinie Myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej? To świetnie, ponieważ przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych firm fotowoltaicznych w Lublinie i okolicach. Podpowiadamy w nim na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oraz jakie elementy powinna mieć oferta skrojona na miarę. Share 10 najlepszych firm fotowoltaicznych w Lublinie Źródło: materiały partnera Boom na fotowoltaikę widoczny jest w Polsce i na świecie od kilku lat. Nowe firmy oferujące sprzedaż sprzętu oraz usługę montażu wyrastają jak grzyby po deszczu. Jak nie dać się oszukać i z tego gąszcza ofert wybrać firmę rzetelną i godną zaufania? Umieściliśmy w naszym zestawieniu najlepsze firmy fotowoltaiczne w Lublinie i choć mają one swoją siedzibę w sercu województwa lubelskiego to zazwyczaj ich działalności nie ogranicza granica województwa. Co łączy nasz TOP10? Przede wszystkim to firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zamontowały już tysiące instalacji fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw oraz dedykowanych dla potrzeb nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Z którą z lubelskich firm warto zainstalować swoją fotowoltaikę? Sprawdź nasz TOP10! Voltmax Zastanawiasz się jaki będzie koszt Twojej instalacji? Nic prostszego! Wejdź na stronę internetową Voltmax i skorzystaj z kalkulatora fotowoltaiki, który pozwoli Ci wyliczyć orientacyjny koszt inwestycji. Sprawdź koszty, a potem zacznij oszczędzać już od pierwszego dnia po instalacji. Lubelska firma Voltmax Zasileni Słońcem posiada kompleksową ofertę instalacji fotowoltaicznej dla firm, klientów indywidualnych oraz gospodarstw rolnych. Jest to firma elektryczna, świadcząca szerokie usługi dla branży OZE. Zanim rozpoczną inwestycję, specjaliści z Voltmax przeprowadzają audyt docelowej lokalizacji połączony z doradztwem. Następnie przygotują szczegółową wycenę paneli oraz kosztów instalacji. Pomogą w finansowaniu i pozyskaniu dotacji, niezależnie czy to będą raty, leasing, dotacja czy ulga termomodernizacyjna. Voltmax gwarantuje najwyższą jakość paneli oraz elementów instalacji, a także zapewnia niezbędny serwis instalacji. Dla klientów przygotował rozbudowany Program Partnerski, dzięki któremu można dostać darmowy przegląd lub wydłużenie gwarancji na instalację oraz mycie paneli. Umożliwia on też otrzymanie wynagrodzenia za polecenia nowych klientów, którzy szukają zaufanej firmy od elektryki i fotowoltaiki. Zobacz więcej na: www.zasilenisloncem.pl materiały partnera Voltmax Źródło: materiały partnera Zielona Energia Zielona Energia z siedzibą w Kraśniku, w branży OZE działa od 2018 roku. Posiada także Punkt Obsługi Klienta w Świdniku. Z powodzeniem zrealizowała już łącznie ponad tysiąc inwestycji w całym województwie lubelskim, a także podkarpackim, podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Usługi wykonuje kompleksowo, począwszy od doboru i projektowania instalacji fotowoltaicznych, poprzez ich montaż, a na końcu przyłączenie do zakładu energetycznego. Współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Tworzy instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Wykonuje projekty instalacji na gruncie i dachu, oferuje sprawny montaż oraz serwis. Zieloną Energię tworzą fachowcy - doradcy techniczni, instalatorzy i projektanci. Zanim przedstawią ofertę - wykonują dokładną analizę. Na jej podstawie wybierają właściwą wielkość i moc instalacji, a także dopasowują odpowiednie moduły zawierające krzemowe ogniwa fotowoltaiczne oraz rozplanowują ich rozmieszczenie. Chętnie udzielają porad i odpowiadają na pytania dotyczące fotowoltaiki, a także finansowania – w tym dofinansowań czy ulg. Zobacz więcej na: www.zielonae.pl materiały partnera Zielona Energia Źródło: materiały partnera Sunmedia Sunmedia z siedzibą w Lublinie, wykonuje instalacje na terenie woj. Lubelskiego. Ofertę kieruje do inwestorów indywidualnych, firm oraz rolników. Ma szybkie terminy realizacji. Posiada własne brygady monterskie, nie korzysta z podwykonawców, co daje pewność, że każda inwestycja wykonana jest na najwyższym poziomie. Ekipy montujące sprzątają po sobie, a po montażu każdemu klientowi instalują na smartfonie aplikację do podglądu pracy instalacji. Wykorzystują najnowsze technologie oraz pracują na komponentach najwyższej jakości. Posiadają także aplikacje, dzięki którym są w stanie rzeczowo wycenić każdą instalację w 60 sekund. Sunmedia pośredniczy w uzyskaniu kredytu na instalacje. Zajmuje się także wszystkimi formalnościami – składają dokumenty do Zakładu Energetycznego oraz wnioski o dofinansowanie. Instalacje powyżej 6,5 kW uzgadniają z rzeczoznawcą ppoż tak, aby spełniały najsurowsze wymagania przeciwpożarowe. Nie pobierają bezzwrotnych zadatków, a klienci nie płacą też za wycenę, projekt i odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Zobacz więcej na: www.sunmedia.pl materiały partnera Sunmedia Źródło: materiały partnera EuroPV EURO PV funkcjonuje na rynku elektrowni słonecznych od 2012 roku. Swoją działalność firma zaczęła z przytupem - wykonała pierwszą instalację w woj. Lubelskim przyłączoną do sieci przez PGE! Dla EuroPV nie ma rzeczy niemożliwych. Firma ze względu na bogate doświadczenie podejmuje się niestandardowych zleceń. Wśród jej klientów znajdziemy małe i średnie firmy, gospodarstwa rolne, a także fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w farmach fotowoltaicznych. Współpracują z najlepszymi markami: SHARP, BRUK-BET Solar, Corab oraz Huawei. Dzięki temu zamontowane systemy generują oszczędności w okresie 20-25 lat. Zobacz więcej na: www.europv.pl materiały partnera EuroPV Źródło: materiały partnera TradeMark Energy TradeMark Energy z siedzibą w Zamościu, a biurem handlowym w Lublinie to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Oferowane przez nich urządzenia spełniają najbardziej rygorystyczne europejskie normy jakości i bezpieczeństwa. Firma spełnia warunki Programu Rzetelna Firma. TradeMark Energy zajmuje się doradztwem technicznym, sprzedażą i montażem: pomp ciepła nisko i wysoko temperaturowych (obsługują Program "Czyste powietrze"), fotowoltaiki skierowanej do indywidualnego klienta (obsługują Program dopłat "Mój Prąd" będąc partnerem NFOŚiGW), firm i rolników, kolektorów słonecznych do C.W.U., wentylacji mechanicznej z rekuperacją, kotłów gazowych, przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz ekologicznych oczyszczalni ścieków. TradeMark Energy przygotuje i złoży dokumentację do PGE, a także jako punkt kredytowy, zaoferuje niskooprocentowany system ratalny dedykowany do instalacji OZE. Zobacz więcej na: https://www.facebook.com/trademarkzamosc/ materiały partnera TradeMark Energy Źródło: materiały partnera Grento Grento montuje instalacje fotowoltaiczne w Lublinie i okolicach niemal od dekady. W tym czasie 12 ekip monterskich zrealizowało ponad 5500 projektów, w tym zainstalowało ponad 13 tysięcy paneli fotowoltaicznych. Pracownicy Grento mają dwa priorytety – liczy się dla nich zadowolenie klientów oraz troska o środowisko naturalne i jakość powietrza w Polsce. Swoją ofertę Grento kieruje szeroko, zarówno do właścicieli domów jednorodzinnych, firm, jak i rolników. Eksperci pracujący w firmie trzymają rękę na pulsie, stale aktualizują wiedzę, mają więc zawsze bieżące informacje na temat źródeł dofinansowania i niezbędnej do zrealizowania tego celu dokumentacji. Lub-eko Lub-eko to zespół ludzi z doświadczeniem i motywacją, dla których najważniejszym celem jest dostarczanie usług najwyższej jakości. Swoją ofertę na kompleksową obsługę instalacji fotowoltaicznej kierują do osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców. Głównym obszarem działań firmy jest województwo lubelskie oraz województwa sąsiadujące. Do tej pory na ich koncie zainstalowane jest kilkaset kilowatów mocy znamionowej paneli fotowoltaicznych. Od 2018 roku stali się oficjalnym partnerem CORAB, co oprócz gwarancji usług na najwyższym poziomie, daje pewność, że towar, na którym pracują pochodzi od renomowanych i sprawdzonych producentów. FMS - Fotowoltaika Montaż Serwis FMS - Fotowoltaika Montaż Serwis działa na lubelskim rynku zajmując się sprzedażą, montażem oraz serwisem instalacji fotowoltaicznych. W firmie pracuje ekipa wykwalifikowanych instalatorów, a doradcy gwarantują wsparcie podczas całego procesu realizacji inwestycji. Oferują mikroinstalacje fotowoltaiczne dla domów oraz instalacje PV dla firm. Pomagają również w uzyskaniu dofinansowań oraz ulgi termomodernizacyjnej. Za ich pośrednictwem można sfinansować instalację fotowoltaiczną nisko-oprocentowanym kredytem oraz leasingiem, którego ratę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. FMS - Fotowoltaika Montaż Serwis udziela 25-letniej gwarancji na całość usługi oraz gwarantuje realizację zamówień do 3 tygodni od momentu zawarcia umowy. APP Energy W APP Energy pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Instalatorzy wykonali już setki instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. OZE jest dla nich nie tylko pracą, ale także pasją, dzięki czemu nieustannie zwiększają wiedzę na temat fotowoltaiki. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie, realizacje wykonują natomiast na terenie całego województwa Lubelskiego. Zlecenia montażowe realizują zgodnie z prawem oraz normami budowlanymi, biorąc pod uwagę standardy dobrej obsługi klienta. Z APP Energy możesz mieć własną elektrownię słoneczną w 4 prostych krokach! Po pierwsze, umów się na darmowy audyt, po którym otrzymasz projekt instalacji. Następnie ustal datę montażu i ciesz się swoją instalacją. Solaris Solaris oferuje pełną obsługę w zakresie projektowania, wykonania oraz serwisowania instalacji fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach dachowych oraz wolnostojących. Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, korzystają wyłącznie ze sprawdzonych produktów renomowanych producentów. Działają na terenie całej Polski. Siedziba firmy mieści się w Lublinie, dlatego głównie swoje działania skupiają na terenie województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego oraz Podlaskiego. Oferują moduły, które objęte są gwarancją do 25 lat. Koszty instalacji zwracają się już po około 4-7 latach, następnie pozostaje czysty zysk w postaci niemalże darmowego prądu. Najlepsze firmy fotowoltaiczne w Lublinie i okolicach w swoich ekipach zatrudniają specjalistów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę branżową. Potrafią więc skutecznie doradzić w doborze najlepszego sprzętu, dokładnie znają nawet drobne niuanse dotyczące różnic w poszczególnych urządzeniach. Bez problemu dobiorą najlepszy na daną chwilę inwerter czy panele słoneczne. Udzielają też stosownych gwarancji na sprzęt i usługę, bo ręczą za ich jakość. Pomogą w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, często są niezastąpieni, gdy trzeba przygotować bardziej szczegółowe dokumenty. Znają też warunki aktualnych systemów dofinansowań, dlatego zawiłości Programów “Mój Prąd” czy “Agroenergia” nie są dla nich problemem. W razie potrzeby wszystko dokładnie wyjaśnią, a także pomogą skompletować dokumenty. Doradzą także w doborze kredytu, leasingu czy w uzyskaniu ulgi termomodernizacyjnej. Porównując oferty na instalację fotowoltaiki zwróćcie uwagę na wszystkie te czynniki. Ostatecznie to drobne szczegóły będą decydowały o waszej końcowej decyzji, która wpłynie na wasz budżet w kolejnych 20-30 latach. Informacja prasowa