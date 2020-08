20 minut w kolejce do sklepu. Takie rzeczy na polskich plażach

W sobotę większość sklepów była zamknięta w związku z przypadającym tego dnia świętem państwowym. Przypadająca następnego dnia niedziela niehandlowa sprawiła, że kto nie zaopatrzył się w niezbędne rzeczy i kilka dodatkowych butelek wody mineralnej, musiał ustawić się w długich kolejkach do nielicznych otwartych tego dnia sklepów.

Oczekując 20 minut w kolejce do jedynego czynnego sklepu na plaży w Kołobrzegu, nasz czytelnik zrobił zdjęcie, na którym widać, jak ludzie – zachowując odległości – oczekują na obsługę w kontenerowym sklepie, który stanął tam na czas wakacji.

W południe temperatura w Kołobrzegu zbliżała się do 30 stopni, więc nie zazdrościmy stania w pełnym słońcu. Choć podobne temperatury są w całej Polsce i towarzyszą nam od kilku dni.

Zakaz handlu do zmiany? "Dwie niedziele handlowe to zdrowy kompromis"

Nauczeni doświadczeniem handlowcy już od jakiegoś czasu "zwiększają siły" w kurortach i otwierają dodatkowe kontenerowe sklepy w najpopularniejszych miejscach lub wzmacniają obsługę w istniejących punktach handlowych, tak by otwierać jak najwięcej kas.

Nawet przy takiej organizacji handlu, dwa dni z ustawowym zakazem zakupów musi się zakończyć dużymi kolejkami. Przypomnijmy, że w tym roku zakupy zrobimy tylko w siedem niedziel w roku. Przed nami jeszcze trzy niedziele, w których bez problemu wejdziemy do każdego sklepu. Najbliższa wypadnie 30 sierpnia i jest ukłonem w kierunku rodziców, dla których to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej dla dzieci.

Kolejne dwie niedziele handlowe będą w grudniu (13 i 20) i mają pozwolić nam w miarę spokojnie przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Inna sprawa, że wielu ludzi – niezależnie od tego, jak wiele okazji do zrobienia zakupów mają przed świętami – i tak zostawiają to na ostatnią chwilę.