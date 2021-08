3 powody, dla których warto zmienić sprzedawcę prądu

Obowiązujące na rynku ceny energii elektrycznej są dość zróżnicowane. W związku z tym nowy sprzedawca może Ci zaproponować atrakcyjniejszą stawkę za kilowatogodzinę. Do zmiany sprzedawcy mogą zachęcić też promocje oraz niska opłata handlowa. Jeżeli dodatkowo wybierzesz taryfę energetyczną dopasowaną do Twoich potrzeb i trybu życia, za energię elektryczną zapłacisz odczuwalnie mniej niż poprzednio. Odbiorcy należący do grupy taryfowej G mogą zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Z kolei oszczędności dla przedsiębiorców z grup A, B oraz C sięgają nawet 30% obecnych kwot na rachunkach za prąd!