5 najważniejszych trendów w SEO na 2022 rok

Wzrost popularności wyszukiwania głosowego

Choć w dalszym ciągu prawdopodobnie wielu użytkowników nie wyobraża sobie szukania inaczej niż za pomocą zapytań tekstowych, to jednak stale rośnie grono osób używających do tego głosu, co więcej, wzrost popularności tej formy jest raczej nieunikniony. Szacuje się, że w 2022 roku inteligentny głośnik może się znajdować już nawet w 55 proc. gospodarstw domowych.