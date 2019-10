Kto złoży wniosek do końca października, dostanie wypłatę za październik. Natomiast w przypadku wniosków złożonych później, wypłata nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

500 plus dla emerytów. Od terminu złożenia wniosku zależy to, kiedy wpłyną pieniądze

500 plus dla emerytów. Podstawowe założenia przyznawania świadczenia

Zgodnie z ustawą o świadczenie uzupełniające w postaci "500 plus dla emerytów" będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).