500 zł za 1 kg sproszkowanych malin? Porównałam ceny produktów od Anny Lewandowskiej

128 zł za 1 kg batona, 238 zł za taką samą ilość chipsów, 499,80 zł za liofilizowane maliny. Ceny szokują, a ludzie kupują, bo fit produkty od Anny Lewandowskiej są cały czas na topie. Przyjrzałam się im z bliska i znalazłam dla nich tańsze alternatywy. Jest sens przepłacać?

Niektóre produkty Anny Lewandowskiej kosztują krocie. Np. 1 kg liofilizowanych malin kosztuje prawie 500 zł. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Produkty Anny Lewandowskiej do tanich nie należą - to fakt. Z drugiej strony są bardzo dobrej jakości, ale czy 238 zł za 1 kg ziemniaczanych chipsów to nie jest zwykła przesada? Postanowiłam porównać ceny z innymi zdrowymi artykułami, które można znaleźć na sklepowych półkach.

Chipsy

To, że typowe chipsy toną we wzmacniaczach smaku i innych dodatkach do żywności nie jest żadnym odkryciem. Producenci starają się jednak tworzyć zdrowsze alternatywy dla tych przekąsek. Ziemniaczane chipsy od Ani Lewandowskiej kosztują 4,29 zł za 18 gramową paczuszkę. W przeliczeniu na kilogram jest to aż… 238 zł! Czy to nie za wysoka cena za kartofle i trochę suszonych przypraw?

W sklepie znajduję inne chipsy z równie dobrym składem, które kosztują 149 zł za 1 kg, ale w moje ręce trafiają też takie, za które musimy zapłacić zaledwie 79,90 zł za 1 kg. Co prawda produkt Anny Lewandowskiej nie ma w składzie oleju, więc zawiera mało tłuszczu, ale cena za ten produkt jest naprawdę wysoka. Kilogram ziemniaków kosztuje ok. 2,50 zł, więc nawet biorąc pod uwagę wysiłek potrzebny do zrobienia takiej przekąski w domu, trudno wyceniać produkt na ponad 100 zł.

Batony

Zbliżam się do półki ze słodkimi przekąskami. Anna Lewandowska proponuje zakup swojego zdrowego batonu, który waży zaledwie 35g za 4,49 zł. W przeliczeniu na 1 kg daje to zawrotną kwotę ponad 128 zł za 1 kg czekoladowej przyjemności. Ku mojemu zaskoczeniu baton od innej fit trenerki - Ewy Chodakowskiej można kupić za 87 zł za 1 kg (3,49 zł za 40 g produktu). To o 33 proc. mniej niż produkt firmy Foods by Ann. Na półce sklepowej znajduję jeszcze inny baton z równie dobrym składem, który kosztuje 2,49 zł za 35 g, czyli 71 zł za 1 kg. To prawie 2 razy mniej niż ten od Anny Lewandowskiej.

Ciastka

Kolejny produkt, który zwraca moją uwagę to ciasteczka owsiane. W sklepie internetowym Anny Lewandowskiej znajduję produkt, który kosztuje 6,99 zł za 100 g paczkę. Jeżeli chcielibyśmy kupić 1 kg takich ciastek, zapłacilibyśmy za nie 69,90 zł. Szukam w sklepie alternatywy dla tego produktu. Znajduję bio ciastka innej firmy, które w przeliczeniu za 1 kg kosztują ponad 33 zł. To dwa razy mniej niż za produkt od popularnej trenerki.

Kakao

A może by tak kupić ekologiczne surowe kakao? Anna Lewandowska proponuje zakup tego produktu za 19,99 zł (150 g). A ja znajduję w sklepie internetowym podobny produkt, który w przeliczeniu na taką samą objętość kosztowałby nas 14,95 zł. Cena za kilogram produktu Foods by Ann to 133 zł, a innej firmy 99 zł. Różnica wynosi aż 34 zł.

Nasiona chia

Jeżeli chcemy zaopatrzyć się w ekologiczne nasiona chia od Anny Lewandowskiej, musimy szykować się na wydatek rzędu 13,99 zł za 200 g paczkę, czyli prawie 70 zł za 1 kg. Za nasiona innej firmy (bez znaku "eko") zapłacimy niecałe 28 zł za 1 kg (6,99 zł za 250 g).

Liofilizowana malina

Czas na cenowy "hit". Na półce znajduję produkt Anny Lewandowskiej o nazwie "Malina Lio Shake", czyli jest to po prostu liofilizowana malina, będąca źródłem cennych witamin. Fit trenerka zaleca, aby dodawać go do owsianek czy napojów. 50 g paczka kosztuje 24,99 zł, co w przeliczeniu na 1 kg daje zawrotną kwotę… 499,80 zł! Do wyprodukowania takiej jednej paczuszki produktu używa się nawet kilkuset gramów malin, ale w sklepie internetowym udaje mi się znaleźć podobny produkt, który kosztuje 378 zł za 1 kg. To cały czas dużo, ale zdecydowanie mniej niż sproszkowane maliny z Foods by Ann.

Zdrowe odżywanie weszło w krew wielu Polakom. Okazuje się, że są w stanie wydać naprawdę wiele, aby stać się posiadaczami luksusowych produktów premium od Anny Lewandowskiej. Może dobre, na pewno zdrowe, ale czy nie za drogie?

*ceny porównywanych produktów pochodzą z warszawskiego sklepu Carrefour oraz Rossmann