8 godzin przy brudnej ulicy. Rozładunek mięsa z Polski w Wiedniu

W sieci pojawiły się zdjęcia obrazujące, w jaki sposób rozładowuje się mięso, które przyjechało z Polski. Jeden z internautów w centrum Wiednia natknął się na polską ciężarówkę z mięsem. "A później nagonka, że mięso z Polski jest złe".

Czytaj także: Mięso chorych krów mogło trafić do kebabów

Teraz internauta zwraca uwagę na inny wątek - transport i rozładunek mięsa, które z Polski trafia za granicę. Pan Karol opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcia z centrum Wiednia. Jak twierdzi, mięso z Polski było rozładowywane przez 8 godzin, do tego odbywało się to tuż przy brudnej ulicy. "Tak wygląda rozładunek świeżego mięsa w centrum Wiednia. Na ulicy, przy krawężniku. A później nagonka, że mięso z Polski złe" - napisał.

Po wybuchu afery mięsnej od wtorku na głównych drogach na granicy Polski i Czech prowadzone są kontrole weterynaryjne . Jak informuję czeskie władze, w akcji obok weterynarzy biorą też udział policjanci, celnicy i pracownicy nadzoru sanitarnego. Weterynarze zbadają pobrane podczas kontroli próbki mięsa. Tak, by ustalić, czy nie pochodzi od zwierzęcia leczonego antybiotykami lub zarażonego salmonellą .

Z kolei portugalskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że przejęło 99 kg mięsa wołowego sprowadzonego z Polski, które pochodziło z ubojni w Polsce, gdzie dochodziło do procederu uboju krów bez nadzoru lekarza weterynarii. Wołowina trafi do utylizacji.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej w piątek poinformowała, że mięso z nielegalnego uboju krów w rzeźni w Polsce trafiło do 14 krajów UE. Oprócz Polski są to: Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Niemcy i Słowacja. W poniedziałek inspektorzy KE rozpoczęli w Polsce badanie sprawy nielegalnego uboju krów. Będą w naszym kraju do piątku, a w ciągu miesiąca powinien powstać raport KE w tej sprawie.