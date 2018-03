Absurdalna sytuacja w sklepie na dworcu. "Towar powinien być wycofany"

W jednym z poznańskich dyskontów Biedronki ujawniono niedopuszczalną sytuację. Jego pracownicy musieli kilka ton zaopatrzenia wnosić po schodach na drugie piętro. W tle pojawia się problem z jakością żywności, która poza lodówką leżała dłużej niż powinna.

Rozładowywany nabiał czekający poza lodówką na poznańskim dworcu

Donos o tym, że jeden z poznańskich sklepów może łamać prawa pracowników, pozwolił ujawnić szokująca praktykę. Kierowniczka Biedronki - zlokalizowanej na dworcu kolejowym i jednej z pięciu w całym kraju, które z powodu swojego ustyuowania mogą być otwarta w "niedzielę bez handlu" - poleciła piątce pracowników z Ukrainy wnosić po schodach towar do sklepu znajdującego się dwa piętra nad miejscem rozładunku.

Właściciel sieci potwierdza, że takie zdarzenie faktycznie miało miejsce. Już sam ten fakt jest bulwersujący, ale to dopiero początek sprawy. Dotarliśmy bowiem również do informacji, które wskazują na to, że postępowanie takie mogło stanowić zagrożenie dla klientów. Dostarczone w nocy z niedzieli na poniedziałek mięso oraz nabiał znajdowały się poza lodówkami nawet przez dwie godziny.

Awaria windy

Początek całej sprawie dało raczej błahe zdarzenie – awaria windy towarowej w budynku dworca stanowiącego zarazem galerię handlową. Na nieszczęście sieci problem techniczny zbiegł się z pierwszą niedzielą bez handlu, gdy nie tylko kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy wzięli sklepy pod lupę.

PIP otrzymała informację, że w nocy z soboty na niedzielę doszło w sklepie do nieprawidłowości. Inspektor w towarzystwie kilku osób pojawił się na poznańskim dworcu późnym wieczorem w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dokładnie w miejscu, gdzie rozładowywano dostawę do sklepu.

- Nie dość, że okazało się, iż sklep pracuje, to jeszcze kierowniczka poleciła poprzedniej nocy wnosić towar ręcznie z poziomu "0" do sklepu na poziomie "2". Dokładnie taką samą sytuację zastaliśmy, gdy dotarliśmy na miejsce około 23:45 - mówi nam osoba, która była świadkiem zdarzenia. Samochód z ośmioma paletami, m.in. nabiału i mięsa, pojawił się 20 minut później.

- Cały rozładunek i towarowanie sklepu prowadzone było ręcznie. Z dolnego poziomu ruchomymi schodami żywność była wwożona na poziom pierwszy. Później ręcznie wnoszone na drugie piętro, gdzie trafiała na palety, które wózek elektryczny dowoził do sklepu. W tym czasie doszło do przerwania ciągu chłodniczego, bo cały proces trwał od godz. 00:25 do 2:50 - dodaje świadek zdarzenia.



Wyjątek

Zapytana o sprawę sieć Biedronka potwierdza, że do takiego zdarzenia doszło, ale "stanowiło wyjątek". Równocześnie zapewniono nas, że winda towarowa już działa, a przynajmniej dwudniową awarię nazwano "chwilową". Jako powód dla decyzji, do której w rozmowie z kontrolerem przyznała się kierowniczka sklepu, podano "komfort klientów oraz zapewnienie pełnej dostępności towarów".

O takim podejściu bardzo ostro w rozmowie z money.pl mówi Robert Jacyno z Solidarności’80. - To nie jest towar, który powinien być w ten sposób transportowany. Tak naprawdę pracodawca powinien go wycofać. Całe zdarzenie to również zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydawanie takich poleceń, powodowane chęcią uzupełniania towaru, to najlepszy wizerunek tego, jak działają pracodawcy, jeśli chodzi o zakaz handlu w niedziele - podkreśla.



Sanepid zainteresuje się sprawą

Co ciekawe, w sprawie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia klientów, która mogła być spowodowana przerwaniem łańcucha chłodniczego, nikt nie poinformował sanepidu.

- Ani do stacji powiatowej, ani wojewódzkiej nie trafiło żadne zgłoszenie w tej sprawie. Zapewniam jednak, że przy najbliższej kontroli w oparciu o dokumenty sprawdzimy, czy taki przypadek miał miejsce. Ustalimy, czy faktycznie winda była zepsuta i jakie artykuły spożywcze mogły zostać narażone - powiedziała w rozmowie z money.pl Cyryla Staszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Jak dodała, dokumenty są wystarczającym, a zarazem obecnie już jedynym, sposobem na zweryfikowanie doniesień oraz tego, czy sklep wdrożył obowiązkowe w takiej sytuacji procedury.

Informacje o zdarzeniu uzupełnił w rozmowie z nami Piotr Adamczak, szef zakładowej "Solidarności" w Jeronimo Martins. - Na miejscu rozładowywany był pierwszy samochód, ale z tego, co wiemy, w drodze był już drugi. Został zawrócony w związku z pojawieniem się na miejscu m.in. inspektora PIP. Jechały w nim dużo cięższe artykuły - warzywa czy napoje - mówi. Według jego informacji w nocy z soboty na niedzielę pracownicy dworcowej Biedronki musieli w taki sam ręczny sposób rozładować ponad 20 palet żywności.