Activity-Based Working – koncepcja organizacji stanowiska pracy

Na czym polega koncepcja Activity-Based Working?

Koncepcja ta, określana niegdyś, jako Flexible Working lub Smart Workplace oznacza tak naprawdę zmianę podejścia do pracy, jako do obowiązku wykonywanego w trybie ciągłym przy jednym stanowisku pracy. Model Activity-Based Working zakłada, że pracownik w czasie dnia pracy może w sposób elastyczny zmieniać swoje stanowiska do pracy i przemieszczać się w zasięgu biura. Dopasowywanie zastanej przestrzeni do swoich potrzeb może realnie wpłynąć na podniesienie wydajności pracownika.