Apteka dla aptekarza, nie dla pacjentów. "Zagraża życiu", bo... działała

Niemal z dnia na dzień mieszkańcy Kamieńska, niewielkiego miasta w województwie łódzkim, dowiedzieli się o zamknięciu apteki przy ulicy Słowackiego. Punkt będzie działał do środy. Co dalej? Nie wiadomo. Zaskoczony informacją o zamknięciu apteki jest miejski radny Jarosław Bąkowicz.

- Dopiero co mieszkańcy dowiedzieli się o zamknięciu placówki banku w centrum miasta, który funkcjonował tutaj od dziesięcioleci, a tutaj wiadomość o zamknięciu apteki spada jak grom z jasnego nieba - mówi.

Przypomina, że w Kamieńsku jeszcze do niedawna działały cztery apteki. Teraz zostanie jedna. - W dobie COVID-u, kiedy zachowanie dystansu społecznego jest tak ważne, likwidowanie jednej z dwóch aptek może wydłużyć kolejki i tym samym ograniczyć dostęp do leków - dodaje Bąkowicz.

- Po 15 latach nienagannej pracy lądujemy na bruku. Płaczemy my i pacjenci. Czyj interes bierze to górę? Bo na pewno nie pacjenta - zastanawia się. Przyczyną zamknięcia apteki jest próg 1 proc. Chodzi o przepisy wprowadzone w 2004 roku, zgodnie z którymi jeden przedsiębiorca lub grupa kapitałowa może mieć nie więcej niż 1 proc. aptek w województwie. To uchwalona przez PiS ustawa zwana w skrócie „apteką dla aptekarza”.