Awaria w Alior Banku. Klienci pozbawieni dostępu do kont

Zaplanowana na weekend przerwa techniczna była powodowana migracją danych. Klienci dawnego działu T-Mobile Usługi Bankowe byli przenoszeni do Alior Banku.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na płatności online i bezpieczeństwo w sieci?

"Zakończyliśmy prace techniczne, ale z uwagi na zbyt dużą liczbę wejść do zdalnej bankowości mogą występować problemy z logowaniem. Pracujemy nad tym, żeby rozwiązać ten problem. Na razie bardzo prosimy, żebyście w miarę możliwości wstrzymali się z próbami logowania. Przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość" - czytamy na profilu Alior Banku na Facebooku, opublikowanym o 19.45 w niedzielę.

Okazuje się jednak, że problemów nie rozwiązano. W poniedziałek rano klienci banku wciąż skarżą się, że nie mają dostępu do usług.

"Próba logowania po przeniesieniu z T-Mobile Bankowe nieudana ze względu na błędny numer klienta. Próba odzyskania numeru klienta zgodnie z opisaną procedurą na stronie banku - nieudana. Info z banku, aby odzyskać numer klienta - zadzwoń na infolinię. Dzwonię na infolinię - 30 min. Odbiera konsultantka - odpowiadam na serię pytań. Weryfikacja poprawna. Odpowiedź konsultanta - pomimo poprawnej weryfikacji nie mogę podać panu numeru klienta - proszę udać się do oddziału banku" - tak swoją sytuację opisuje jeden z klientów banku, pan Mariusz.

Klienci narzekają, że migrację danych zaplanowano akurat wtedy, kiedy wypada black friday i cyber monday, przez co nie mogli oni skorzystać z promocji w sklepach internetowych.

- Próbowałam skorzystać z promocji w weekendowych. Czekałam na koniec przeniesienia banku do wieczora i usiadłam do komputera. Okazało się, że zalogować się nie mogę. Że potrzebuję jakiegoś numeru CIF, choć dotąd logowałam się po prostu swoim loginem. Próbując go odzyskać, wpisywałam kolejne dane: czy mam lokatę w euro, nazwisko panieńskie matki, adresy, itd. I nic. Cały czas: dane niepoprawne. I piękny płaszczyk z przeceny przepadł – skarży się pani Ola.