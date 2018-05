Awaria w BGŻ BNP Paribas. Nie działa bankowość internetowa i mobilna

Co najmniej od godziny 16 nie działa bankowość internetowa i mobilna w BGŻ BNP Paribas - skarżą się klienci. Bank zapewnia, że to przejściowe trudności.

"W związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa i mobilna są chwilowo niedostępne. Jednocześnie zapewniamy, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów przebiega bez żadnych zakłóceń. Przepraszamy za utrudnienia" - taki komunikat możemy przeczytać na stronie bankowości internetowej banku.

"Informujemy, że występują przejściowe utrudnienia w sieci telekomunikacyjnej, które skutkują niedostępnością bankowości internetowej Pl@net/BiznesPl@net oraz bankowości mobilnej GOmobile. Pracujemy nad przywróceniem dostępu do wszystkich usług. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - takim komunikatem odpowiada na Facebooku bank wszystkim klientom.

Jeden z użytkowników pisze, że system nie działa co najmniej od godziny 16, bo wtedy próbował się do niego zalogować. Od tego momentu aż do teraz nic się niestety nie zmieniło.