1 z 10 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo kacper kamiński Witold Ziomek 4h temu 1 z 10 Bananowe dzieci PiSu. Kto i gdzie zatrudnia "swoich" Kacper Kamiński, syn koordynatora służb specjalnych Kacper Kamiński, syn Mariusza Kamińskiego ma 29 lat i posadę w Banku Światowym. W CV ma m.in. funkcję radnego i pracę w Parlamencie Europejskim. Twitter Podziel się W 2011 roku, mając 22 lata, syn Mariusza Kamińskiego został radnym w Otwocku. Następnie przeszedł do biura frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a później do Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W lipcu 2018 roku dostał posadę doradcy w Banku Światowym. Rocznie zarabia między 120 a 150 tys. dolarów. Minister-koordynator służb oświadczył, że nie zabiegał o posadę dla syna. Podkreślił też, że ma on odpowiednie wykształcenie: studia prawnicze ze specjalizacją prawo gospodarcze. Sam zainteresowany, czyli Kacper Kamiński, powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że jego zatrudnienie było wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem wykonawczym Banku Światowego. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne