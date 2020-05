Bankowe konto w internecie. Wystarczy kilka kliknięć

Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim

iPKO. Jak przenieść bank do internetu?

Wystarczy aktywować swoje konto w serwisie iPKO. Zajmuje to maksymalnie kilkanaście minut, a może nam w tym pomóc ktoś z rodziny np. wnuk. Z iPKO mogą korzystać wszyscy klienci, którzy mają w PKO Banku Polskim rachunki lub inne produkty np. kartę kredytową czy rachunek firmowy.

8-cyfrowy numer klienta identyfikuje daną osobę w systemie banku i nie można go zmienić. Natomiast należy zmienić na własne hasło pierwszego logowania.

– Osoby starsze do tej pory bardzo rzadko korzystały z bankowości elektronicznej. W czasie pandemii to się zmieniło. Seniorzy coraz chętniej, używają iPKO – po prostu teraz to najwygodniejsza opcja -przyznaje Łukasz Koj z Oddziału 4 PKO Banku Polskim w Bytomiu.