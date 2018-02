Bezdomny wyniósł z lotniska 300 tys. euro. Część pieniędzy rozdał, a resztę mu ukradli

Po dwóch miesiącach w końcu zatrzymano 50-latka, który dokonał "napadu doskonałego".

Francuska policja zatrzymała bezdomnego mężczyznę, który niepostrzeżenie ukradł 300 tys. euro. Służby znalazły go w schronisku na przedmieściach Paryża. Mężczyzna został aresztowany, ale po pieniądzach nie ma śladu.

Bezdomny przyznał się, że wyniósł pieniądze z lotniska Charlesa de Gaulle'a. Część gotówki wydał i rozdał znajomym. Później jednak miał zostać porwany i pobity. Powiedział francuskiej policji, że napastnicy zabrali całą kwotę – informuje serwis The Local .

O kuriozalnym "napadzie" informowały media na całym świecie. 50-latek zaglądając do kosza na śmieci oparł się o drzwi. Te ustąpiły, więc ciekawski bezdomny wszedł do środka. Trafił do pomieszczenia firmy Loomis, która zajmuje się transportem gotówki i zbieraniem utargów. W ich biurze znalazł dwie torby, w których razem było ponad 300 tysięcy euro.