Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. O tych datach należy pamiętać

Ustawodawca określa również terminy wymiany prawa jazdy. Dokumenty wydane przed dniem 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. Będzie obowiązywać tzw. 20-letnia zasada. Oznacza to, że na przykład osoby posiadające aktualny dokument od dnia 23 stycznia 2010 r. muszą wymienić go na nowy do dnia 23 stycznia 2030 r. - podaje serwis autokult.pl.