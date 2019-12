Biedronka panuje w prawie całej Polsce. Tylko na zachodnich rubieżach ustępuje pola Lidlowi

W Polsce jest około 3000 sklepów Biedronki. To niekwestionowany lider w handlu nad Wisłą, choć w kilku kategoriach i miejscach odstaje od konkurencji. Kto i co może zagrozić sieci z owadem w logo?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Biedronka rządzi przede wszystkim w dużych miastach - tam zagęszczenie sklepów jest największe. (AutoMapa.pl, Fot: AutoMapa.pl)

Co ciekawe, Biedronka nie jest najliczniejszą siecią sklepów w Polsce. Obecnie ma ok. 3000 placówek, co stawia ją wysoko w rankingu, ale nie najwyżej. Jak pisaliśmy już w money.pl, w Polsce działa prawie 8000 sklepów abc oraz ok. 5000 Żabek. Mniej więcej 3000 lokali ma, oprócz Biedronki, Lewiatan.

Liczbą 1500 sklepów mogą pochwalić się Delikatesy Centrum, ok. 1100 ma Dino. Ta ostatnia sieć w ciągu ostatnich kilku lat dokonała wręcz skoku rozwojowego, wkraczając do handlowej ekstraklasy. Dopiero kolejne miejsce zajmuje Lidl, mający obecnie ok. 700 sklepów.

Biedronka i Lidl to najpopularniejsze dyskonty w Polsce. Tempo ich rozwoju ostatnio wyhamowało - owszem, otwierają nowe sklepy, ale i zamykają stare, nierentowne. Po latach szybkiego rozwoju muszą skupić się też na unowocześnieniu swoich placówek. Przeznaczają więc olbrzymie pieniądze na remonty i rearanżację sklepów. To często ważniejsze niż podbijanie nowych regionów. Okazuje się bowiem, że nasycenie rynku sklepami jest już blisko maksimum.

GUS podaje, że na jeden sklep w Polsce przypadało w 2018 roku 113 mieszkańców, czyli o 5 osób więcej rok do roku. Na każdą Polkę i Polaka mamy po 0,97 mkw sklepu. To mniej niż w większości krajów UE, ale nasza siła nabywcza również nie należy do najwyższych. Jednak po uwzględnieniu różnic dochodowych możemy stwierdzić, że sklepów jest u nas całkiem sporo.

Gdzie jest najwięcej Biedronek?

Wbrew obiegowej opinii, że "Biedronki królują na prowincji", najwięcej jest ich w dużych miastach. W samej aglomeracji warszawskiej znajdziemy aż 143 sklepy tej sieci. W Gdańsku jest ich 56, w okolicach miasta stoi kolejne 12. W Krakowie mamy 54 sklepy tej sieci. W zdecydowanej większości polskich gmin i powiatów Biedronka wyprzedza Lidla, ale jest jeden ciekawy wyjątek - zachód naszego kraju.

AutoMapa.pl Podziel się

Szeroko pojęte okolice Szczecina, a także Słubic i Zgorzelca, to królestwo Lidla. Tam sklepy niemieckiego operatora wyprzedzają portugalskie Biedronki. To jedyne trzy "wyspy", gdzie dominuje Lidl.