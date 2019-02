Bisfenol w woreczkach kaszy i ryżu. Producenci uspokajają

Woreczki, w których gotujemy kaszę lub ryż mogą zawierać szkodliwe substancje - alarmują naukowcy. Chodzi o bisfenol A. Choć eksperci ostrzegają, przed gotowaniem w woreczkach, to producenci twierdzą, że ryzyka nie ma.

Naukowcy zalecają, by ryż gotować w postaci sypkiej, a nie w gotowych woreczkach (Wikimedia Commons CC BY, Fot: derbeth)

Zdrowa, dietetyczna, ale sycąca, pełna błonnika i białka, na dodatek obniża cholesterol - o to wszystkie przymioty kaszy i ryżu. W Polsce przyjęło się, że ryż gotuje się w plastikowych woreczkach. W ten sposób łatwiej odmieżyć odpowiednią ilość, nie przypala się, a proces gotowania jest szybszy. Problem w tym, że zdrowemu jedzeniu robimy plastikową kąpiel.

Często bowiem woreczki zawierają szkodliwe związki chemiczne, przede wszystkim bisfenol A (BPA). Podczas gotowania rozpuszcza się, substancja trafia do wody, a następnie do jedzenia. A finalnie - do naszego organizmu.

Zwraca na to uwagęrozmowie z Wirtualną Polską prof. Tadeusz Szmańko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - Bisfenol przenika do żywności, szczególnie gdy podda się go obróbce termicznej. Najlepszym przykładem jest właśnie gotowanie kaszy czy ryżu zapakowanego w specjalne woreczki - ostrzegał ekspert.

Właśnie z tego powodu w 2013 roku Unia Europejska zobowiązała producentów m.in. butelek dla dzieci, by te nie zawierały szkodliwych substancji oraz były oznaczone symbolem "BPA free". Wiadomo przecież, że choćby mleko dla dziecka przed podaniem trzeba podgrzać. Gdyby butelka zawierała szkodliwe substancje, te dostałyby się do pokarmu.

- Badania prowadzone nad BPA wskazują, że może on powodować nowotwory piersi, sutków oraz negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną - mówi Wirtualnej Polsce dr hab. Małgorzata Nowacka z Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Dlatego też zakazano stosowania bisfenolu A w produkcji butelek i innych produktów dla dzieci. Są one bowiem szczególnie narażone na szkodliwe działanie tej substancji - dodaje dr Nowacka. I dodaje, że dla dorosłych tolerowane dzienne pobranie BPA (tzw. "TDI") wynosi obecnie 0,05 mg/kg masy ciała dziennie.

W przypadku produktów przeznaczonych nie dla dzieci - a więc m.in. opakowań z kaszą lub ryżem - oznaczeń "BPA free" nie trzeba stosować. Postanowiliśmy więc zapytać producentów tego typu produktów, czy ich klienci mają się czego obawiać.

"Woreczki spełniają wymagania"

Pytania o szkodliwy bisfenol przesłaliśmy kilka dni temu do największych producentów działających na polskim rynku. Wśród nich m.in. Sonko, Kupiec, Sante czy Melvit. Te firmy, które odpowiedziały na nasze pytania, zapewniają o pełnym bezpieczeństwie ich produktów.

- Woreczki, w które pakujemy ryże i kasze są dopuszczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - poinformowała Wirtualną Polskę Magdalena Szott, kierownik ds. komunikacji i mediów społecznościowych firmy Sonko.

Jak dodaje, potwierdzeniem są wyniki badań, które przeprowadzają okresowo producenci opakowań. Obejmują one "migrację z opakowań żywności zarówno przed, jak i w trakcie gotowania".

- Jeżeli chodzi o kwestię składu folii zapewniamy, iż nie zawierają bisfenolu A - mówi Magdalena Szott.

Na pewno BPA nie ma też w produktach Sante. Tu mamy 100-proc. gwarancję, bo na wszelki wypadek firma nie pakuje w ogóle kasz i ryżu w żadne plastik. Czy to efekt obaw o bisfenol A? - Taki model biznesowy przyjęła spółka - mówi tylko enigmatycznie Agnieszka Szlazak z fSante.

Pozostałe firmy nie odpowiedziały na nasze pytania, część z nich zapewniła, że na przygotowanie odpowiedzi potrzebuje więcej czasu. Naukowcy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą jednak, że BPA w niektórych obecnych na polskim rynku opakowaniach się znajdują.

Problemem nie jest tylko woreczki, ale każde plastikowe opakowanie. Na przykład keczup w plastiku także może być groźny. Dlaczego? Teoretycznie jest on trzymany w lodówce lub przed otwarciem w temperaturze pokojowej. Kluczowy jest jednak moment nalewania keczupu do opakowania - najczęściej ma on wtedy 80-90 stopni Celsjusza.

Cukrzyca, otyłość, nowotwory

Bisfenol A to substancja chemiczna, która jest stosowana w optyce, elektronice czy motoryzacji. Może być szkodliwa, a lista ewentualnych problemów, które może spowodować w organizmie ludzkim jest długa.

Oprócz wspomnianych nowotworów, może również powodować otyłość oraz cukrzycę. Najbardziej narażone na szkodliwe działanie bisfenolu są młode dziewczyny i kobiety.

Ponieważ związek ten ma budowę podobną do żeńskich hormonów, może rozregulować gospodarkę hormonalną w żeńskim organizmie i powodować na przykład zbyt szybkie dojrzewanie.