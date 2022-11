Bitomat Kraków – gdzie go znaleźć i jak korzystać

Bitomat Kraków – co to jest

Bitomat to urządzenie jak bankomat, które umożliwia zakup i sprzedaż – w sposób bezpieczny - bitcoinów i innych kryptowalut. Tak jak w przypadku bankomatów, Bitomat Kraków na ul. Długa 47 umożliwia operacje 24/7 dni w tygodniu - również w czasie niedziela niehandlowe. Ponieważ zakup i sprzedaż bitcoinów odbywa się bez pośrednictwa banków, nie muszą nas też obchodzić godziny otwarcia banków. Jednak niektóre bitomaty, np. ten w galerii M1 przy Media Markt na ulicy Aleja Pokoju 67, jest dostępny tylko w godzinach otwarcia galerii, czyli do ok. 21:00 w tygodniu, i 20:00 w niedziele. Bitomat znajduje się zazwyczaj w takim miejscu, by dostęp do niego nie był niczym ograniczony. Czym jednak różni się bitomat od bankomatu? Po pierwsze, aby zakupić bitcoiny czy też je sprzedać, należy mieć wirtualny portfel (portfel kryptowalutowy), telefon komórkowy i pieniądze w wybranej walucie (odpowiedni stan gotówki), za które chcesz kupić kryptowalutę. Telefon jest potrzebny do zeskanowania kodu QR z aplikacji portfela (a nie do weryfikacji SMS, której Shitcoins.club nie przeprowadza). Jednak możemy też wpisać kod ręcznie, bez potrzeby QR i telefonu. Co istotne, przy transakcjach z użyciem bitomatu nie musimy podawać żadnych wrażliwych danych.