Biuro rachunkowe Poznań - TOP 5 ranking najlepszych biur w Poznaniu

Nowoczesna księgowość to wynik wcześniejszych doświadczeń założycieli Miłosza Baranowskiego i Krzysztofa Mrugalskiego. Doszli oni do przekonania, że na rynku brakuje biura rachunkowego, które nie tylko będzie oferowało maksymalnie kompleksową obsługę, ale przede wszystkim będzie w sposób praktyczny korzystało z nowoczesnych rozwiązań. TaxCoach powstał w 2017 roku i skutecznie pomaga przedstawicielom różnych branż. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami CSR, a sam projekt wspiera nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, ale również działania związane z wolontariatem. Klient ma zapewniony kontakt 24h, co wpływa na komfort współpracy. Biuro realizuje rozliczenia e-commerce, w tym także i VAT na terenie Unii Europejskiej. To niewątpliwa pomoc zwłaszcza dla firm, które mają zagranicznych kontrahentów, a samo rozliczenie się z nimi, czy w późniejszym czasie z Urzędem Skarbowym, może okazać się trudne, nie tylko dla początkującego przedsiębiorcy. Specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania, pomogą w dopełnieniu formalności i co najważniejsze, gwarantują ciągły kontakt.