Black Friday 2019. To już dzisiaj. Sprawdź, co z tej okazji przygotowały sklepy

Wypadający dzisiaj Czarny Piątek (Black Friday) to okazja dla wszystkich amatorów tańszych zakupów. Czy opłaca się rzucić w konsumencki wir, szukając przecenionych towarów? To zależy.

Black Friday stanowi pretekst dla każdego konsumenta do wielkich zakupów. Niezależnie od tego, czy będą to zimowe buty, czy deska do prasowania, każdy nastawia się na pokaźne rabaty, które pozwolą na zachowaniu jak największych kwot w portfelu. Jak jest w rzeczywistości? Sprawa nie jest do końca oczywista, bo wiele sieci sklepów stosuje strategie zakrojoną na "zwabienie" klientów niższymi niż zazwyczaj cenami, w rzeczywistości oferując towar według zwyczajowego kosztorysu.