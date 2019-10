Boris Johnson wstrzymuje prace nad ustawą ws. wyjścia z Unii

Po przegranym głosowaniu nad harmonogramem prac nad ustawą ws. porozumienia o wystąpieniu z UE zapowiedział, że wstrzymuje ją do czasu odniesienia się przez Brukselę do wniosku o przesunięcie terminu brexitu.

Jak już informowaliśmy, za dalszą pracą nad umową Johnsona opowiedziało się 329 posłów, przeciw niej było 299. Jak wskazuje UK Politics, drugie czytania dla umowy Johnsona to dopiero początek. Nie wszyscy popierający deal dziś, poprą go w tej formie na kolejnych etapach legislacyjnych. To jednak pierwszy sukces premiera po serii porażek.