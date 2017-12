Bułgar wywoził Polki do agencji towarzyskich. Skazali go za gwałt na 15-latce

Obywatel Bułgarii jest uznawany za szczególnie niebezpiecznego.

Mężczyzna rozkochiwał w sobie kobiety. Bułgar uwodził Polki, a następnie wywoził je do agencji towarzyskich – podaje Gazeta Pomorska . Polki trafiały do domów publicznych w Szwajcarii, Austrii i Niemczech.

8 kobiet zeznaje przeciwko Bułgarowi. Większość z nich pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Poza gwałtem i zmuszaniem do prostytucji, 32-latek usłyszał m.in. zarzuty namawiania do składania fałszywych zeznań, pobicia, grożenia, zmuszania do aborcji oraz udzielania kokainy. Może trafić do więzienia na 15 lat.