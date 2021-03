Całkowity koszt kredytu hipotecznego

Zakup mieszkania niesie ze sobą wiele formalności oraz dylematów. A jeszcze więcej obowiązków jest, gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania na kredyt. Dlatego przed przystąpieniem do tej decyzji, warto poznać wszystkie koszty, które będziemy zobowiązani ponieść.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą, gdzie zabezpieczeniem dla banku jest nieruchomość. Kredyt hipoteczny dostaje się na określony cel, jakim może być właśnie zakup nowego mieszkania. Koszt uruchomienia kredytu hipotecznego będzie w dużej mierze zależał od wkładu własnego. Im większy wkład własny, tym mniejszy kredyt oraz atrakcyjniejsze dodatkowe warunki i koszty. Co istotne, obecnie nie ma możliwości wzięcia kredytu bez dostarczenia wkładu własnego. Minimalny wkład własny wynosi zazwyczaj 20%, chociaż jak możemy zaobserwować w prognozach na 2021 rok, kilka banków planuje ponowne wprowadzenie wkładów własnych o wysokości 10%.

Kredyt hipoteczny różni się w zależności od banku i oprocentowania, które oferuje. Dzięki temu, że na rynku można znaleźć przeróżne oferty kredytów, istnieje większa szansa, że wybierzemy taki, który idealnie sprosta naszym możliwościom i wymaganiom. Kredyt wzięty na mieszkanie stanowi zazwyczaj bardzo dużą kwotę, dlatego każdy bank zrobi co w jego mocy, żeby to właśnie z nim podpisać umowę kredytową. Co za tym idzie, duża konkurencja daje duże możliwości negocjacyjne i uzyskanie korzystnych warunków.