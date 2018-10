Ceny paliw. Diesel przekroczył 6 zł

Cena litra diesla powyżej 6 zł, a cena litra benzyny niemal osiągająca ten pułap. Taka niespodzianka spotkała naszego dziennikarza na autostradzie A1.

Wahnięcia cen hurtowych na rynku paliw skłaniają do optymizmu, przynajmniej niektórych ekspertów. Najwyraźniej jednak w rzeczywistości dystrybutorzy prą do pułapu 6 zł za litr. W przypadku diesla ta granica już padła. Nawet jeśli cena na tym poziomie nie jest regułą, są stacje, gdzie za litra paliwa zapłacimy ok. 6 zł.