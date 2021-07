CEWE Photo Award 2021: Zwycięzcy w największym konkursie fotograficznym na świecie

Piękno świata sfotografowane ponad 600 000 razy

Ponad 600 000 zdjęć ze 170 krajów zostało zgłoszonych przez profesjonalnych fotografów I fotografów amatorów do CEWE Photo Award 2021, pod hasłem „Nasz świat jest piękny”. Po raz kolejny czyniąc go największym konkursem fotograficznym na świecie. Jury pod przewodnictwem znanego francuskiego fotografa Yanna Arthus-Bertranda wyłoniło zwycięzców w dziesięciu kategoriach konkursowych, spośród tego grona we wrześniu zostanie wybrany główny zwycięzca. To, że do konkursu zostało zgłoszonych ponad 600 000 zdjęć, cieszy podwójnie. Po pierwsze, dlatego że wśród nas jest tak wiele osób, które kochają fotografię. Po drugie, dlatego że konkurs jest połączony z działalnością charytatywną. Za każde zgłoszone zdjęcie marka CEWE przekazuje 45 groszy na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. W tym roku przekazana zostanie rekordowa suma - 60 628,90 euro.