Cinkciarz.pl rozpoczyna podbój rynku pożyczek

Portal finansowy Cinkciarz.pl kolejny raz zaskakuje rynek i wyprzedza konkurencję oferując, jako jeden z pierwszych w Polsce, usługę wielowalutowych pożyczek internetowych.

Cinkciarz.pl stawia na szybką realizację i minimum formalności. Na początku pożyczki będą przyznawane klientom na okres do 30 dni w kwocie do 3 000 zł lub ekwiwalentu w wybranej walucie. Następnie planowane jest rozszerzenie oferty o pożyczki z dłuższymi terminami spłaty w kwocie do 20 000 zł.