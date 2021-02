CIT-8 – podstawowe informacje o formularzu podatkowym

Informacje podstawowe o zeznaniu CIT-8

Obowiązek przygotowania zeznania w przepisach

Termin przygotowania i miejsce złożenia

Deklaracja CIT-8 powinna zostać przygotowana w terminie maksymalnym - do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W praktyce więc, rok 2020 będzie rozliczany do końca marca 2021 roku (31 marca 2021). Ze względu na epidemię należy obserwować, czy ustawodawca nie zdecyduje o przedłużeniu tych terminów. Formularz przewiduje, że należy złożyć go do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na końcu formularza, za urząd skarbowy należy uważać urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.