Już wkrótce obchody dnia Wszystkich Świętych. Z tego powodu okolice Cmentarza Bródnowskiego czekają zmiany w organizacji ruchu związane z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym. Będą też kursowały dodatkowe autobusy i tramwaje linii cmentarnych.

Cmentarz Bródnowski. Jak dojechać w czasie świąt. Utrudnienia w ruchu

Zamknięte zostaną:

• wiadukt nad rondem Starzyńskiego - jezdnia w kierunku Targówka - ruch będzie odbywał się przez rondo,

• 11 Listopada - od Letniej do Starzyńskiego,

• św. Wincentego - od ronda Żaba do Gilarskiej - możliwy będzie dojazd do posesji przy ulicach Niwa i Płosa od strony Gilarskiej,

• Gościeradowska - od Borzymowskiej do Kołowej,

• Borzymowska - od Gościeradowskiej do św. Wincentego,

• Kołowa - od Handlowej do św. Wincentego,

• św. Odrowąża i Wysockiego - od ronda Żaba do Syrokomli,

• Matki Teresy z Kalkuty - od Wysockiego do Ogińskiego oraz od Rembielińskiej do św. Wincentego - od Rembielińskiej będzie możliwy dojazd do parkingu strzeżonego,

• Chodecka - od Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty - dojazd będzie tylko do Balkonowej.