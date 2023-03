Co warto wiedzieć o IKZE przed otwarciem?

Kiedy mogę wypłacić środki zgromadzone w ramach IKZE?

Kiedy i w jaki sposób możemy wypłacić środki z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Podstawowy scenariusz zakłada, że oszczędzamy na emeryturę do 65 roku i właśnie z dniem przekroczenia tego wieku zyskujemy dostęp do całego kapitału zgromadzonego w ramach IKZE. To także jedyna możliwość, by wypłacić te środki całkowicie bezkosztowo.