Co zrobić, żeby otrzymać pozytywną decyzję kredytową?

Przykładem może być zrezygnowanie z nieużywanych kart kredytowych, które przechowujemy "na czarną godzinę". Musimy pamiętać, że nawet, jeśli nie korzystamy z przyznanego nam limitu, to i tak ma on negatywny wpływ na naszą zdolność kredytową. Podobnie jest z kredytami odnawialnymi. Ponadto warto myśleć o wcześniejszej spłacie najdrobniejszych zobowiązań lub takich, które już zbliżają się do końca okresu spłaty, o ile oczywiście pozwala nam na to nasza sytuacja finansowa.