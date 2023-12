Cyberbezpieczeństwo w firmach. Jak nie dać się oszukać?

Prawdziwi cyberprzestępcy to osoby, które żyją z cyberprzestępczości. Dziś to profesjonalnie zorganizowane grupy, które mają środki pozwalające im na to, by stosować zaawansowaną socjotechnikę. I to na tyle skutecznie, że istnieje coraz mniej firm, które nie odnotowały (a często raczej – nie zauważyły) ataku na swoje komputery czy pracowników.