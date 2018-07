Czy dziś jest niedziela handlowa? Zakaz handlu w lipcu

To już ostatnia niedziela miesiąca. Zakaz handlu jej jednak nie obejmuje. Tak więc 29 lipca spokojnie zrobimy zakupy.

Zakaz handlu w niedzielę wciąż wprowadza konsernację wielu polskich rodzin, przyzwyczajonych do robienia dużych zakupów w niedzielę. Czy dziś jest niedziela handlowa? - to pytanie nasuwa się niemal co tydzień.